Як приготувати сирники з ягодами: що зробить смак ніжним, а текстуру шовковистою
4 червня 2023, 21:15Читать новость на русском
Джерело:Фейсбук Elizabeth Kriganovski
Рецепт українських сирників з ягодами точно заполонить ваше серце. Ними неможливо насититися!
Невелика зміна класичного рецепта здатна здивувати навіть вірних шанувальників цієї страви. У літній сезон приготуйте сирники з ягідною начинкою – це зробить яскравим будь-який день.
Не пропустіть Сезон відпочинку на природі: як приготувати шашлик із курятини на будь-який смак
Рецепт сирників з ягідною начинкою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів сиру;
– 1 яйце;
– приблизно 1 – 1,5 склянки борошна + 2 – 3 столові ложки на підсипку;
– 6 − 8 грамів ванільного цукру або ванілі;
– розпушувач для тіста (пів пакетика);
– 1,5 столових ложок цукру + 1 столова ложка для присипки;
– дрібка солі;
– 1 склянка ягід;
– 1,5 столових ложок крохмалю.
Приготування:
- Ягоди присипте 1 столовою ложкою цукру та дайте стекти соку (сік можна потім приварити для соусу з чайною ложкою крохмалю, розведеного у воді).
- Інгредієнти для сирників ретельно змішайте до однорідної маси.
- Для зручності наберіть у невелику мисочку воду та вмочайте в неї столову ложку і так формуйте сирники.
- Наберіть тісто, розпластайте, як пиріжечок, насипте трохи ягід і зліпіть, надаючи форму сирника.
- Обсмажуйте сирники на суміші олії та вершкового масла до золотистої скоринки.
- Подавати такі сирники можна з улюбленим доповненням: сметана, йогурт чи соусом з увареного ягідного соку.
- Прикрасьте зверху листочками м’яти або меліси.
- За бажанням притрусіть цукровою пудрою.
Поради від кулінарки
- Використовуйте зернистий сир і не перетирайте його через сито.
- Для більшої пухкості всипте до тіста порошок до печива (розпушувач).
- При смаженні до рослинної олії обов’язково додайте вершкового масла для смаку (або ж замініть на смалець, скоринка буде неймовірно хрусткою).
Якщо хочете здивувати рідних, рідкісною стравою, пригойте популярні моті – окрасу японської кухні.