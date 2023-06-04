Як приготувати сирники з ягодами: що зробить смак ніжним, а текстуру шовковистою

Рецепт українських сирників з ягодами точно заполонить ваше серце. Ними неможливо насититися!

Невелика зміна класичного рецепта здатна здивувати навіть вірних шанувальників цієї страви. У літній сезон приготуйте сирники з ягідною начинкою – це зробить яскравим будь-який день.

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Рецепт сирників з ягідною начинкою

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Досконала варіація сирників / Фото pexels

– 400 грамів сиру;– 1 яйце;– приблизно 1 – 1,5 склянки борошна + 2 – 3 столові ложки на підсипку;– 6 − 8 грамів ванільного цукру або ванілі;– розпушувач для тіста (пів пакетика);– 1,5 столових ложок цукру + 1 столова ложка для присипки;– дрібка солі;– 1 склянка ягід;– 1,5 столових ложок крохмалю.

Приготування:

Ягоди присипте 1 столовою ложкою цукру та дайте стекти соку (сік можна потім приварити для соусу з чайною ложкою крохмалю, розведеного у воді).

Інгредієнти для сирників ретельно змішайте до однорідної маси.

Для зручності наберіть у невелику мисочку воду та вмочайте в неї столову ложку і так формуйте сирники.

Наберіть тісто, розпластайте, як пиріжечок, насипте трохи ягід і зліпіть, надаючи форму сирника.

Обсмажуйте сирники на суміші олії та вершкового масла до золотистої скоринки.

Подавати такі сирники можна з улюбленим доповненням: сметана, йогурт чи соусом з увареного ягідного соку.

Прикрасьте зверху листочками м’яти або меліси.

За бажанням притрусіть цукровою пудрою.

Поради від кулінарки

Використовуйте зернистий сир і не перетирайте його через сито. Для більшої пухкості всипте до тіста порошок до печива (розпушувач). При смаженні до рослинної олії обов’язково додайте вершкового масла для смаку (або ж замініть на смалець, скоринка буде неймовірно хрусткою).

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