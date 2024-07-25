І спробуйте вигадати щось краще: сендвіч на сніданок, з яким будь-який день буде чудовим

25 липня 2024, 06:27
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Джерело:

ВВС Food

Сендвічі – доволі популярне рішення для смачного сніданку. А особливо, коли це сендвічі з улюбленим лососем.

Цей сендвіч краще готувати з темного цільнозернового хліба. Лосось та сир створюють ідеальну гармонію, тож якщо ви хочете зарядитися на день та зберегти відчуття бадьорості, то кращого рішення для сніданку годі й шукати.

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Рецепт сендвіча з лососем та сиром 

Час: до 30 хвилин 

Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– 4 скибочки темного житнього хліба;
– 100 грамів м'якого сиру;
– 100 грамів лосося;
– лимонний сік;
– скибки нарізаної червоної цибулі для подачі;
– 25 грамів крес-салату для подачі;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування:

  1. Хліб намазуємо м'яким сиром.
  2. Зверху викладаємо шматочки лосося. 
  3. Трішки скроплюємо лимонним соком. 
  4. Посипаємо цибулею та крес-салатом. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська