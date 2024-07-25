І спробуйте вигадати щось краще: сендвіч на сніданок, з яким будь-який день буде чудовим
25 липня 2024, 06:27Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Сендвічі – доволі популярне рішення для смачного сніданку. А особливо, коли це сендвічі з улюбленим лососем.
Цей сендвіч краще готувати з темного цільнозернового хліба. Лосось та сир створюють ідеальну гармонію, тож якщо ви хочете зарядитися на день та зберегти відчуття бадьорості, то кращого рішення для сніданку годі й шукати.
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Рецепт сендвіча з лососем та сиром
Час: до 30 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 скибочки темного житнього хліба;
– 100 грамів м'якого сиру;
– 100 грамів лосося;
– лимонний сік;
– скибки нарізаної червоної цибулі для подачі;
– 25 грамів крес-салату для подачі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Хліб намазуємо м'яким сиром.
- Зверху викладаємо шматочки лосося.
- Трішки скроплюємо лимонним соком.
- Посипаємо цибулею та крес-салатом.
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