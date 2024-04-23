Ваш крабовий салат буде еталоном: секрет – в оригінальній заправці
23 квітня 2024, 06:06Читать новость на русском
Джерело:gospodynka
Салат з крабових паличок – це зірка будь-якого святкового застілля. Трішки хитрощів – і зіркою свята станете ви.
Заправка – це головний смаковий "диригент" для будь-якого салату. Страва з крабовими паличками знайома усім, однак навіть тут є можливість здивувати гостей новою палітрою вражень.
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Рецепт крабового салату
Час: 15 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 5 варених яєць;
– 3 огірки;
– 100 грамів кукурудзи;
заправка:
– кріп;
– 100 – 150 грамів твердого сиру;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 200 грамів майонезу;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Спочатку беремося за заправку. Кріп нарізаємо, сир натираємо, часник подрібнюємо, заправляємо гірчицею та майонезом, перчимо та все добре перемішуємо.
- Крабові палички, огірки та яйця нарізаємо кубиками. Кладемо все у глибоку миску, додаємо кукурудзу та перемішуємо.
- Додаємо заправку та ще раз добре перемішуємо.
Смачного!Якщо є кілька яблук: смачна випічка до чаю.