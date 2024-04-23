Ваш крабовий салат буде еталоном: секрет – в оригінальній заправці

23 квітня 2024, 06:06
Читать новость на русском

Джерело:

gospodynka

Салат з крабових паличок – це зірка будь-якого святкового застілля. Трішки хитрощів – і зіркою свята станете ви.

Заправка – це головний смаковий "диригент" для будь-якого салату. Страва з крабовими паличками знайома усім, однак навіть тут є можливість здивувати гостей новою палітрою вражень. 

Читайте також Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Рецепт крабового салату 

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти

– 200 грамів крабових паличок;
– 5 варених яєць;
– 3 огірки;
– 100 грамів кукурудзи;

заправка

– кріп;
– 100 – 150 грамів твердого сиру;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 200 грамів майонезу;
– чорний перець до смаку.

Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!

Приготування: 

  1. Спочатку беремося за заправку. Кріп нарізаємо, сир натираємо, часник подрібнюємо, заправляємо гірчицею та майонезом, перчимо та все добре перемішуємо. 
  2. Крабові палички, огірки та яйця нарізаємо кубиками. Кладемо все у глибоку миску, додаємо кукурудзу та перемішуємо. 
  3. Додаємо заправку та ще раз добре перемішуємо. 

Смачного!

Якщо є кілька яблук: смачна випічка до чаю. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська