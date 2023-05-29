Починаємо тиждень правильно: полуничний торт з шоколадним коржем та кремом тірамісу

29 травня 2023, 19:31
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Джерело:

moje wypieki

Вразьте своїх близьких цим шоколадним тортом, покритим глазур’ю та свіжою нарізаною полуницею. Це шедевр, з яким не зрівняється жоден магазинний виріб.

У сезон полуниці точно варто приготувати солодкий брауні з кремом тірамісу та ягодами. Фанатами цього вишуканого десерту стануть як дорослі, так і діти.

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Рецепт торта з кремом тірамісу та полуницею

  • Час: 3 години
  • Порцій: 4

Ягідна насолода / Фото moje wypieki

Приготування:

  • Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.
  • У каструлі розтопіть вершкове масло та зніміть з вогню.
  • Додайте до масла розчинну каву, подрібнений темний шоколад та дайте постояти 2 хвилини.
  • Після закінчення цього часу перемішайте до однорідності та остудіть.
  • У мисці злегка збийте яйця та додайте ваніль, цукор – все перемішайте.
  • Додайте злегка теплий шоколадний соус, перемішайте кухонним віночком. Всипте просіяне борошно та розпушувач, перемішайте до однорідності.
  • Шоколадну масу вилийте у форму, змащену вершковим маслом і застелену папером для випічки.
  • Випікайте при 160 градусах без конвекції приблизно 25 – 28 хвилин.
  • Зубочистка, встромлена в пиріг, може бути вологою, але на ній не повинно бути слідів сирого тіста.
  • Вийміть та дайте охолонути.
  • Для крему: жовтки і цукор помістіть в чашу міксера і збийте до однорідної кремоподібної і легкої маси. Поступово додайте маскарпоне та лікер.
  • У другій мисці збийте білки, потім акуратно змішайте з сирною масою.
  • Вилийте крем тірамісу на тісто для брауні, розрівнявши лопаткою. Остудіть на ніч у холодильнику.
  • Перед подачею остиглий пиріг посипте какао, наріжте кубиками і викладіть на нього полуницю.
  • Торт з кремом тірамісу та полуницею потрібно зберігати в холодильнику.

Якщо захочете поласувати швидким та простим десертом, приготуйте полуницю у шоколаді.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська