Починаємо тиждень правильно: полуничний торт з шоколадним коржем та кремом тірамісу
29 травня 2023, 19:31Читать новость на русском
Джерело:moje wypieki
Вразьте своїх близьких цим шоколадним тортом, покритим глазур’ю та свіжою нарізаною полуницею. Це шедевр, з яким не зрівняється жоден магазинний виріб.
У сезон полуниці точно варто приготувати солодкий брауні з кремом тірамісу та ягодами. Фанатами цього вишуканого десерту стануть як дорослі, так і діти.
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Рецепт торта з кремом тірамісу та полуницею
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.
- У каструлі розтопіть вершкове масло та зніміть з вогню.
- Додайте до масла розчинну каву, подрібнений темний шоколад та дайте постояти 2 хвилини.
- Після закінчення цього часу перемішайте до однорідності та остудіть.
- У мисці злегка збийте яйця та додайте ваніль, цукор – все перемішайте.
- Додайте злегка теплий шоколадний соус, перемішайте кухонним віночком. Всипте просіяне борошно та розпушувач, перемішайте до однорідності.
- Шоколадну масу вилийте у форму, змащену вершковим маслом і застелену папером для випічки.
- Випікайте при 160 градусах без конвекції приблизно 25 – 28 хвилин.
- Зубочистка, встромлена в пиріг, може бути вологою, але на ній не повинно бути слідів сирого тіста.
- Вийміть та дайте охолонути.
- Для крему: жовтки і цукор помістіть в чашу міксера і збийте до однорідної кремоподібної і легкої маси. Поступово додайте маскарпоне та лікер.
- У другій мисці збийте білки, потім акуратно змішайте з сирною масою.
- Вилийте крем тірамісу на тісто для брауні, розрівнявши лопаткою. Остудіть на ніч у холодильнику.
- Перед подачею остиглий пиріг посипте какао, наріжте кубиками і викладіть на нього полуницю.
- Торт з кремом тірамісу та полуницею потрібно зберігати в холодильнику.
Якщо захочете поласувати швидким та простим десертом, приготуйте полуницю у шоколаді.