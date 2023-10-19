Забудьте про крабові палички: рецепт ситного салату з креветками, який захочеться ще
19 жовтня 2023, 17:41Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Ми звикли щодня вживати просту, буденну їжу. Але інколи так хочеться чогось особливого, наприклад салату з креветками.
Смачний салат з сухариками і креветками підійде, як до святкового столу, так і до буденного. Ви можете обрати свіжі креветки, а можете – заморожені. Важливо правильно тільки їх розморозити: заздалегідь в холодильнику.
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Заправкою до салату може бути як звичайний майонез, так і запропонований нами соус.
Рецепт салату з креветками
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порції: 2
– половина салату айсберг;
– 2 помідори;
– 300 грамів креветок;
– 3 – 4 шматочки чорного хліба, трішки олії;
– пармезан;
– анчоуси;
– відварні яйця (за бажанням).
Для заправки:
– 3 столові ложки сметани;
– 1 зубчик часнику;
– сіль;
– французька гірчиця.
Приготування:
- Нарізаємо айсберг довільними шматками. Для заправки змішуємо інгредієнти, або використовуємо майонез. Змішуємо листя салату та викладаємо на тарілки.
- На розігрітій сковорідці обсмажуємо креветки з обох сторін по 1 – 2 хвилини. Можна використати олію або масло.
- Викладаємо на салат креветки, нарізані анчоуси та помідори довільними шматочками.
- Відварені яйця нарізаємо половинками та додаємо до салату. Посипаємо все пармезаном та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати корисні солодощі з моркви та фініків.