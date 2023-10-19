Забудьте про крабові палички: рецепт ситного салату з креветками, який захочеться ще

Ми звикли щодня вживати просту, буденну їжу. Але інколи так хочеться чогось особливого, наприклад салату з креветками.

Смачний салат з сухариками і креветками підійде, як до святкового столу, так і до буденного. Ви можете обрати свіжі креветки, а можете – заморожені. Важливо правильно тільки їх розморозити: заздалегідь в холодильнику.

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Заправкою до салату може бути як звичайний майонез, так і запропонований нами соус.

Рецепт салату з креветками

Час: 10 – 15 хвилин

10 – 15 хвилин Порції: 2

– половина салату айсберг;– 2 помідори;– 300 грамів креветок;– 3 – 4 шматочки чорного хліба, трішки олії;– пармезан;– анчоуси;– відварні яйця (за бажанням).– 3 столові ложки сметани;– 1 зубчик часнику;– сіль;– французька гірчиця.

Приготування:

Нарізаємо айсберг довільними шматками. Для заправки змішуємо інгредієнти, або використовуємо майонез. Змішуємо листя салату та викладаємо на тарілки.

На розігрітій сковорідці обсмажуємо креветки з обох сторін по 1 – 2 хвилини. Можна використати олію або масло.

Викладаємо на салат креветки, нарізані анчоуси та помідори довільними шматочками.

Відварені яйця нарізаємо половинками та додаємо до салату. Посипаємо все пармезаном та подаємо до столу.

Смачного!

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