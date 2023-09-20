Так ще сливи не готували: рецепт закуски з домашнім крем-сиром та медом

Зі слив переважно готують випічку та десерти, є кілька рецептів також і зимової консервації, яка підходить до м'яса. Але, щоб їх смажили – це щось неймовірне та нове!

Коли ми вперше почули за цей рецепт, не приховуватимемо – були здивовані. Така закуска здається оригінально та новою, а смакує наче з вишуканого ресторану.

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Ви колись смажили сливу? Спробуйте цими вихідними на мангалі чи в духовці – результат приємно здивує. Аби додати домашнього смаку шеф-кухар також приготував до них власноруч крем-сир з йогурту.

Рецепт закуски зі смажених слив та домашнього крем-сиру

Час: 35 хвилин (без приготування сиру)

35 хвилин (без приготування сиру) Порції: 2

– сливи;– 1 ложка меду;– 1 ложка бальзамічного чи яблучного оцту;– 2 – 3 гілочки чебрецю;– 400 грамів грецького йогурту;– естрагон;– 1 ложка оливкової олії;– улюблені горіхи.

Приготування:

Помиті сливи розділяємо половинками, видаляємо кісточки. Поливаємо невеликою кількістю меду, оцтом та посипаємо чебрецем – він дасть аромат при нагріванні.

До грецького йогурту додаємо улюблені ароматні трави чи спеції (тархун, майоран). Перемішуємо та перекладаємо масу на чисту марлю складену в кілька шарів. Підвішуємо на кілька годин, щоб зійшла надлишкова волога і ми отримали крем-сир.

Обсмажуємо сливу з двох сторін на мангалі, грилі чи на звичайній сковорідці. На порційні тарілки викладаємо спочатку крем-сир, далі сливи, які поливаємо ще медом та посипаємо горішками. За бажанням додайте свіже листя салату чи просто руколи.

Подаємо закуску до столу з ароматним і хрумким хлібом.

Смачного!

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