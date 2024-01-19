Щоб була хрустка зовні та ніжна всередині: як смажити картоплю на сковороді
Джерело:Florina
Смажена хрустка картопля – це закуска, яка чудово підходить як доповнення до обіду, м'яса, риби чи інших овочів. Також це чудова самостійна страва, яку можна приготувати до приходу гостей і подати з улюбленим соусом.
Смажена картопля – частий гість на столах українців. Як приготувати її так, щоб кожен шматочок був ідеально хрусткимм? З нашими порадами у вас все обов'язково вийде!
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Як не допустити прилипання картоплі до сковороди
Найпростіший спосіб запобігти прилипання – це, звичайно, додати жир. Ізоляція між пательнею та харчовим продуктом запобігає злипанню. Але олію слід наливати перед смаженням, а не під час смаження.
Які спеції поєднуються з картоплею
Чебрець, розмарин, майоран, часник і трохи мускатного горіха – це все, що вам знадобиться для приготування смачної та ніжної на смак картоплі. По можливості варто використовувати свіжу зелень, тоді страва стане ароматною.
Рецепт смаженої картоплі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 8 картоплин;
– олія для смаження;
– спеції для смаку.
Приготування:
- Щоб приготувати смажену картоплю на сковороді, почніть з того, що очистіть її від шкірки, вимийте і наріжте скибочками товщиною приблизно 0,5 – 1 сантиметра.
- Потім розігрійте на сковороді олію і додайте картоплю.
- Всипте спеції, перемішайте лопаткою і накрийте кришкою. Смажте на повільному вогні, поки картопля не підрум’яниться і не стане м’якою всередині (приблизно 15 – 20 хвилин).
- Час від часу піднімайте кришку і перемішуйте картоплю.