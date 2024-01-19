Щоб була хрустка зовні та ніжна всередині: як смажити картоплю на сковороді

Смажена хрустка картопля – це закуска, яка чудово підходить як доповнення до обіду, м'яса, риби чи інших овочів. Також це чудова самостійна страва, яку можна приготувати до приходу гостей і подати з улюбленим соусом.

Смажена картопля – частий гість на столах українців. Як приготувати її так, щоб кожен шматочок був ідеально хрусткимм? З нашими порадами у вас все обов'язково вийде!

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Як не допустити прилипання картоплі до сковороди

Найпростіший спосіб запобігти прилипання – це, звичайно, додати жир. Ізоляція між пательнею та харчовим продуктом запобігає злипанню. Але олію слід наливати перед смаженням, а не під час смаження.

Смачна картопелька / Фото unsplash

Які спеції поєднуються з картоплею

Чебрець, розмарин, майоран, часник і трохи мускатного горіха – це все, що вам знадобиться для приготування смачної та ніжної на смак картоплі. По можливості варто використовувати свіжу зелень, тоді страва стане ароматною.

Рецепт смаженої картоплі

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 8 картоплин;– олія для смаження;– спеції для смаку.

Приготування:

Щоб приготувати смажену картоплю на сковороді, почніть з того, що очистіть її від шкірки, вимийте і наріжте скибочками товщиною приблизно 0,5 – 1 сантиметра. Потім розігрійте на сковороді олію і додайте картоплю. Всипте спеції, перемішайте лопаткою і накрийте кришкою. Смажте на повільному вогні, поки картопля не підрум’яниться і не стане м’якою всередині (приблизно 15 – 20 хвилин). Час від часу піднімайте кришку і перемішуйте картоплю.

Його можна приготувати дуже швидко: який прийом дозволить зваритиза лічені хвилини.