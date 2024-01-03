Простіше і дешевше, ніж вам здавалося: як приготувати ідеальну солону карамель
3 січня 2024, 14:30Читать новость на русском
Джерело:sugaring.ostrog.solodkaledi
Той, хто хоч раз куштував солону карамель, запам'ятає цей смак на все життя. Проте приготувати її зовсім не важко – з цим рецептом впорається кожен.
Солона карамель чудово підходить до млинців. Також вона може доповнити смак тістечок, тортів та інших різноманітних десертів.
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Рецепт солоної карамелі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 200 грамів цукру;
– 50 мілілітрів води;
– 130 мілілітрів вершків жирністю не менше 30%;
– дрібка солі;
– 30 грамів масла.
Приготування:
- В каструлю з товстим дном насипте цукор та додайте 50 мілілітрів води. Поставте на плиту варитися. Вогонь має бути менший, ніж середній. На початку не рухайте суміш – вона повинна спершу розчинитися, потім кристалізуватися, після чого почне танути та темнішати. Тоді її вже можна буде мішати.
- Коли карамель потемнішає, зменште вогонь на мінімум і додайте, помішуючи, підігріті вершки, дрібку солі та масло.
- Після того, як додасте вершки, вогонь можна вимикати. Ще теплу карамель перелийте в посуд, що закривається.