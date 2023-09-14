Ідеальний соус BBQ до м'яса: рецепт для відмінного смаку та скоринки

Завжди кортіло приготувати вдома соковите м'ясо зі скоринкою, як готують у закладах? Тепер це не тільки мрія, а й реальність – у нас є рецепт відмінного соусу барбекю.

Шукаєте відмінний соус чи маринад до м'яса? Спробуйте соус барбекю, але не з магазину, а приготований власноруч. Інгредієнти можна знайти у будь-якому магазині, а результат перевершить всі сподівання.

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Цей соус підійде до будь-якого м'яса: яловичини, свинини, курятини. Його можна використати, як маринад чи для скоринки, або подавати в окремому посуді.

Рецепт соусу BBQ

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

– 250 грамів яблучного соку;– 125 грамів кетчупу;– 3 столові ложки яблучного оцту;– 1 столова ложка соєвого соусу;– 2 чайні ложки цукру;– ½ чайної ложки меленого чилі;– ½ чайної ложки сухого часнику;– ½ чайної ложки гірчичного порошку;– ¼ чайної ложки солі;– ¼ чайної ложки меленого чорного перцю.– 1 столова ложка солі;– 1 столова ложка цукру;– 1 чайна ложка паприки;– ½ чайної ложки коріандру;– ½ чайної ложки сухого чилі;– ½ чайної ложки чорного перцю.

Приготування:

Для початку обираємо м'ясо, яке буде маринувати, а потім і смажити. Зачищаємо його від плівок, промиваємо та просушуємо паперовими рушниками.

Для сухого маринаду змішуємо сіль, цукор, паприку, коріандр, сухий чилі та чорний перець. Якщо ваші спеції в горошках – подрібніть їх у ступі.

Обвалюємо м'ясо у сухих спеціях та викладаємо на гриль обсмажуватися.

Для соусу барбекю змішуємо яблучний сік, кетчуп, оцет, соєвий соус – перемішуємо та прогріваємо.

Додаємо цукор, чилі, часник, гірчицю, сіль та чорний перець. Прогріваємо та перемішуємо. Цим соусом змащуємо м'ясо впродовж всього часу приготування. Воно утворить скоринку, яка надасть страві особливого смаку.

Смачного!

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