Справжній український делікатес: як приготувати розкішну кров'янку

4 серпня 2024, 18:44
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Джерело:

Shuba

Кров'яна ковбаса – популярна не лише в Україні, а й у світі. Її можна приготувати різними способами, але ми пропонуємо найсмачніший.

За класичним рецептом фарш з обсмаженої свинини, крові та часнику, змішують з відвареною гречкою та спеціями. Цією масою начиняють підготовлені кишки та запікають в духовці.

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Як готувати кров'янку

  • Час: 1 година 50 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 літр свинячої крові;
– 500 грамів гречки;
– 600 грамів свинячої щоки;
– 3 цибулини;
– 3 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 70 грамів свинячих кишок.

Приготування:

  1. Гречку переберіть, промийте і залийте 1 літром води. Посоліть, доведіть до кипіння і варіть на легкому вогні 20 хвилин.
  2. Тим часом свинячі кишки добре промийте та обдайте окропом.
  3. Свинину наріжте маленькими кубиками й обсмажте, помішуючи, до легкого зарум'янення. Приберіть шкварки з пательні, а на витопленому жирі обсмажте нарізану кубиками цибулю до золотистості.
  4. Шкварки, свіжу свинячу кров і очищений часник пропустіть через м'ясорубку. Змішайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець і добре вимішайте.
  5. Наповніть кишки фаршем за допомогою спеціальної насадки для ковбаси. Зав'яжіть кінці нитками та проколіть ковбасу в декількох місцях голкою.
  6. Розкладіть ковбасу на деко, змащене смальцем. Запікайте при температурі 180 градусів 60 хвилин. Через 30 хвилин до кінця запікання переверніть ковбасу на другий бік.

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Автор: Ольга Котів