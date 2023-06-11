Наче з бабусиної печі: старовинний рецепт хліба на заквасці
Джерело:ar
Приготування запашного та духмяного хліба – неймовірний спогад з дитинства. Коли бабуся діставала хлібину з печі і ще гарячим давала скуштувати невеликий шматок.
Наші бабусі були неймовірними майстринями, яким хліб вдавався кожного разу, при чому без сучасних девайсів. Їх секрет у заквасці із житнього борошна, соломи, вівса, ячменю, пшениці тощо. Такі закваски збагачували продукт органічними кислотами та клітковиною.
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Для того, щоб хліб точно вдався скористайтеся перевіреними порадами, які передавалися з покоління до покоління.
Як підготуватися до випікання хліба
До замішування тіста не можна братися з поганим настроєм, тоді воно не підніметься. Коли місять хліб у хаті не метуть, потрібно зачинити вікна, щоб не було протягу. Не допустимо сваритися та навіть рипати дверми.
Рецепт хліба на заквасці
- Час: 2,5 години
- Порцій: 1
для закваски:
– 300 грамів сироватки (дзеру);
– 250 грамів житнього борошна;
для замішування хліба:
– 250 грамів кип'яченої води;
– 1 чайну ложку солі;
– борошно скільки забере;
– олія для змащення форми;
– висівки та зерна пшениці до смаку.
Приготування:
- Для приготування закваски візьміть 100 грамів сироватки (дзеру), борошно та змішайте. Тісто має бути консистенції, як на млинці. Киснути має дві доби при температурі 25 градусів.
- Коли закваска закисне, додайте 100 грамів закваски і стільки само борошна. Дайте постояти ще день. Закваска готова.
- Якщо відразу не використовуєте її, то покладіть до холодильника в глиняному, керамічному або скляному посуді.
- Приблизно за 12 – 24 години перед випіканням хліба закваску слід ще раз підживити. Додайте до неї 100 грамів води і стільки ж борошна.
- Для замішування тіста на хліб візьміть 250 грамів води та 250 грамів закваски, 1 чайну ложку солі, борошна – скільки забере. Замісіть тісто, як на вареники.
- Якщо маєте, використовуйте міксер для замісу тіста, або руками, змащеними олією.
- Розігрійте духову до 30 градусів.
- Хліб викладіть у форму, вона має бути заповненою на половину та поставте у духовку підходити. На це може знадобитися 4 – 5 годин.
- Випікайте приблизно 1 годину при 180 градусах.