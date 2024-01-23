Секрет у правильному маринаді: сувлакі – грецький курячий шашлик на сковороді

Сувлакі – це популярна страва грецької кухні. Легкий, свіжий і смачний грецький шашлик є відмінним варіантом для обіду чи вечері.

Сувлакі – традиційна страва грецької кухні, що являє собою шматочки м'яса, нанизаного на дерев'яні шпажки. Його подають у хлібці чи піде, і вона може бути доповнена різними начинками та соусами, такими як помідори, цибуля чи гірчиця.

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Рецепт сувлакі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 2 курячі грудки;– 60 мілілітрів оливкової олії;– 35 мілілітрів лимонного соку;– 3 зубчики часнику;– сіль, перець, орегано до смаку.

Приготування:

У миску налийте оливкову олію, лимонний сік, додайте 1 чайну ложку орегано і пресований часник. М'ясо наріжте кубиками однакового розміру, приблизно 1 сантиметр. Помістіть м'ясо в маринад і залиште на 30 хвилин. Змочіть палички для шашлику у воді. Через 30 хвилин нанизайте м’ясо на шампури. Розігрійте сковороду та обсмажте сувлакі по 3 – 4 хвилини з кожного боку.

Це дуже смачно: що додати дощоб він зберіг свій колір.