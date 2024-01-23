Секрет у правильному маринаді: сувлакі – грецький курячий шашлик на сковороді
23 січня 2024, 23:46Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Сувлакі – це популярна страва грецької кухні. Легкий, свіжий і смачний грецький шашлик є відмінним варіантом для обіду чи вечері.
Сувлакі – традиційна страва грецької кухні, що являє собою шматочки м'яса, нанизаного на дерев'яні шпажки. Його подають у хлібці чи піде, і вона може бути доповнена різними начинками та соусами, такими як помідори, цибуля чи гірчиця.
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Рецепт сувлакі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 2 курячі грудки;
– 60 мілілітрів оливкової олії;
– 35 мілілітрів лимонного соку;
– 3 зубчики часнику;
– сіль, перець, орегано до смаку.
Приготування:
- У миску налийте оливкову олію, лимонний сік, додайте 1 чайну ложку орегано і пресований часник.
- М'ясо наріжте кубиками однакового розміру, приблизно 1 сантиметр.
- Помістіть м'ясо в маринад і залиште на 30 хвилин.
- Змочіть палички для шашлику у воді.
- Через 30 хвилин нанизайте м’ясо на шампури.
- Розігрійте сковороду та обсмажте сувлакі по 3 – 4 хвилини з кожного боку.