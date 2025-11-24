Засолене сало зі спеціями – це чудова закуска на кожен день, якій точно не страшні відключення світла. 24 Канал пропонує подбати про запаси смачного перекусу з рецептом порталу Beszamel.
Як смачно засолити сало?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів сала;
– 1 літр води;
– 20 горошин чорного перцю;
– 16 зубчиків часнику;
– 5 лаврових листків;
– 120 грамів солі;
– 15 грамів гострого перцю;
– 20 грамів свіжого кропу.
Закуска, яка завжди буде в моді / Фото Freepik
Приготування:
- Сало добре промийте й поріжте на доволі великі шматки.
- Часник наріжте тонкими пластинками, кріп подрібніть ножем.
- У чисту банку викладайте шарами сало, спеції (крім солі та червоного перцю), часник і зелень. Воду нагрійте до кипіння, всипте сіль і гострий перець.
- Гарячим розсолом залийте вміст банки так, щоб рідина повністю покривала сало.
- Прикрийте кришкою й залиште на 7 днів за кімнатної температури. Потім злийте розсіл та переставте банку до холодильника.
Як вибрати смачне сало?
Найкраще обирати свіже сало завтовшки 3 – 6 сантиметрів. Колір повинен бути білим або ніжно-рожевим, а шкірка – максимально тонкою, підказує портал "Світ порад".
Свіжість сала можна перевірити за допомогою сірника. Спробуйте проколоти шматок, це повинно вийти легко, без зайвого опору. Якщо в сала навіть найменший жовтуватий відтінок – купувати його не можна у жодному разі.
