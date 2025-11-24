Засолене сало зі спеціями – це чудова закуска на кожен день, якій точно не страшні відключення світла. 24 Канал пропонує подбати про запаси смачного перекусу з рецептом порталу Beszamel.

Читайте також Можна спекти одним коржем: легкий пляцок з яблук на швидку руку

Як смачно засолити сало?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів сала;

– 1 літр води;

– 20 горошин чорного перцю;

– 16 зубчиків часнику;

– 5 лаврових листків;

– 120 грамів солі;

– 15 грамів гострого перцю;

– 20 грамів свіжого кропу.

Закуска, яка завжди буде в моді / Фото Freepik

Приготування:

Сало добре промийте й поріжте на доволі великі шматки. Часник наріжте тонкими пластинками, кріп подрібніть ножем. У чисту банку викладайте шарами сало, спеції (крім солі та червоного перцю), часник і зелень. Воду нагрійте до кипіння, всипте сіль і гострий перець. Гарячим розсолом залийте вміст банки так, щоб рідина повністю покривала сало. Прикрийте кришкою й залиште на 7 днів за кімнатної температури. Потім злийте розсіл та переставте банку до холодильника.

Як вибрати смачне сало?

Найкраще обирати свіже сало завтовшки 3 – 6 сантиметрів. Колір повинен бути білим або ніжно-рожевим, а шкірка – максимально тонкою, підказує портал "Світ порад".

Свіжість сала можна перевірити за допомогою сірника. Спробуйте проколоти шматок, це повинно вийти легко, без зайвого опору. Якщо в сала навіть найменший жовтуватий відтінок – купувати його не можна у жодному разі.

Що ще треба мати у холодильнику?