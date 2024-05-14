М'якенькі та дуже соковиті: як приготувати ідеальні реберця у духовці
14 травня 2024, 09:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо не маєте можливості поїхати на барбекю, приготуйте смачні реберця просто вдома. Вони будуть нічим не гіршими.
Гостренький соус додасть їм пікантності. Ще кращого аромату надасть пармезан.
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Реберця у духовці
- Час: 1 година 45 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм свинячих ребер;
– сіль до смаку;
– 100 грамів сиру парміджано реджано;
– 2 стебла селери.
Для маринаду:
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 100 мілілітрів оливкової олії;
– 4 чайні ложки меду;
– 1 столова ложка каєнського перцю;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Свинячі реберця промийте і наріжте порційними шматками. Викладіть їх у форму для запікання.
- Для маринаду змішайте всі інгредієнти. Змастіть реберця та залиште їх маринуватися на одну годину.
- Перед запіканням притрусіть ребра тертим сиром парміджано реджано й покладіть стебло селери.
- Запікайте 45 хвилин за температури 180 градусів.