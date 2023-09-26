Найсмачніша риба з вершковим соусом, шпинатом і чері в яку закохається кожен

26 вересня 2023, 16:45
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Хоч ми і не щодня вживаємо рибу в раціоні, вона дуже корисна та смачна. А особливо якщо правильно її приготувати.

Найсмачніша рибка з вершковим соусом, шпинатом і чері – це не тільки простий та легкий варіант для обіду чи вечері, а й ситна страва для всієї сім'ї.

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Рибу можна обрати будь-яку: червону чи білу, але найсмачніше буде таки з лососем чи фореллю. Також можна експериментувати та зі шпинатом – обирайте морожений чи свіжий, в залежності від сезону.

Рецепт риби у вершках зі шпинатом та чері

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 600 грамів червоної риби;
 – олія для смаження;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 1 зубчик часнику;
 – 12 помідорів чері;
 – 75 грамів свіжого шпинату;
 – 200 грамів жирних 33% вершків.

Приготування:

  • Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо шматочки риби з обох сторін. Перекладаємо на тарілку.
  • На сковорідці обсмажуємо вичавлений часник, половинки помідорів та листя шпинату. 
  • Додаємо спецій та вливаємо вершки. Тушкуємо все 5 – 10 хвилин на повільному вогні.
  • Викладаємо рибу та готуємо ще 5 – 7 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак