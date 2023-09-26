Найсмачніша риба з вершковим соусом, шпинатом і чері в яку закохається кожен
26 вересня 2023, 16:45Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Хоч ми і не щодня вживаємо рибу в раціоні, вона дуже корисна та смачна. А особливо якщо правильно її приготувати.
Найсмачніша рибка з вершковим соусом, шпинатом і чері – це не тільки простий та легкий варіант для обіду чи вечері, а й ситна страва для всієї сім'ї.
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Рибу можна обрати будь-яку: червону чи білу, але найсмачніше буде таки з лососем чи фореллю. Також можна експериментувати та зі шпинатом – обирайте морожений чи свіжий, в залежності від сезону.
Рецепт риби у вершках зі шпинатом та чері
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 600 грамів червоної риби;
– олія для смаження;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 1 зубчик часнику;
– 12 помідорів чері;
– 75 грамів свіжого шпинату;
– 200 грамів жирних 33% вершків.
Приготування:
- Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо шматочки риби з обох сторін. Перекладаємо на тарілку.
- На сковорідці обсмажуємо вичавлений часник, половинки помідорів та листя шпинату.
- Додаємо спецій та вливаємо вершки. Тушкуємо все 5 – 10 хвилин на повільному вогні.
- Викладаємо рибу та готуємо ще 5 – 7 хвилин.
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