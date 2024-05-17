В захваті будуть навіть ті, хто не любить рибу: готуємо філе тиляпії у духовці

Рибу можна приготувати по-справжньому смачно. Спробуйте запекти філе тиляпії з овочами.

Зірковий суддя "МастерШеф" Ектор Хіменер-Браво поділився простим і швидким рецептом. Спробуйте втілити його в життя.

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Запечена риба з овочами

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

– 30 грамів масла;– 1 філе тиляпії;– дрібка сухого часнику;– 1 цибулина;– 1 перець;– 1 гілочка петрушки;– дрібка солі;– 1 морквина;– 1 кабачок.

Дивіться, як приготувати тиляпію в духовці: відео

Приготування:

Наріжте овочі довільними шматками. Натріть фольгу вершковим маслом та викладіть рибу. Додайте сухий часник, сіль і перець. Викладіть овочі на рибу, додайте петрушку і вершкове масло. Запікайте, поки риба не буде готова.