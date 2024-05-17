В захваті будуть навіть ті, хто не любить рибу: готуємо філе тиляпії у духовці
17 травня 2024, 14:57Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Рибу можна приготувати по-справжньому смачно. Спробуйте запекти філе тиляпії з овочами.
Зірковий суддя "МастерШеф" Ектор Хіменер-Браво поділився простим і швидким рецептом. Спробуйте втілити його в життя.
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Запечена риба з овочами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 30 грамів масла;
– 1 філе тиляпії;
– дрібка сухого часнику;
– 1 цибулина;
– 1 перець;
– 1 гілочка петрушки;
– дрібка солі;
– 1 морквина;
– 1 кабачок.
Дивіться, як приготувати тиляпію в духовці: відео
Приготування:
- Наріжте овочі довільними шматками.
- Натріть фольгу вершковим маслом та викладіть рибу.
- Додайте сухий часник, сіль і перець.
- Викладіть овочі на рибу, додайте петрушку і вершкове масло.
- Запікайте, поки риба не буде готова.