Таку смачну не купиш навіть у ресторані: як приготувати піцу з правильним тістом
28 червня 2024, 22:50Читать новость на русском
Джерело:viktoria__vyacheslavna
У приготуванні піци дуже важливо зробити правильне тісто. Це вас точно вразить.
Піца буде тонкою, але з пухкими бортиками. До речі, у бортики можна загорнути сир – буде ще смачніше.
Варто спробувати Запечена молода картопля з кабачками та беконом: рецепт простої вечері, яка вас вразить
Піца – покроковий рецепт ⠀
- Час: 40 хвилин + 12 годин
- Порцій: 4
– 350 мілілітрів води;
– 13 грамів цукру;
– 10 грамів солі;
– 12 грамів сухих дріжджів;
– 25 грамів оливкової олії;
– 500 грамів борошна;
– манка для формування.
Начинка:
– 1 куряче філе;
– 1 – 2 помідори;
– 100 грамів кукурудзи;
– 300 грамів моцарели;
– 300 грамів крем-сиру.
Соус:
– 20 грамів масла;
– 20 грамів оливкової олії;
– 3 зубчики часнику;
– 200 мілілітрів вершків 30%;
– 1 чайна ложка базиліка;
– 50 грамів сиру.
Дивіться, як робити піцу: відео
Приготування:
- Змішайте воду, цукор, сіль і дріжджі. Додайте оливкову олію та борошно. Замісіть до зволоження всього борошна, потім залиште на 10 хвилин, після чого замісіть тісто до гладкості. Воно буде зовсім трішки липнути та матиме м'яку консистенцію.
- Чисту миску змастіть маслом. Покладіть туди тісто та накрийте харчовою плівкою. Поставте в холодильник бродити на 12 – 48 годин.
- Потім поділіть тісто на 2 частини, кожну накрийте плівкою та залиште ще на 30 хвилин. За цей час нагрійте духовку до 270 – 300 градусів.
- Пергамент присипте манкою. Покладіть одну кульку тіста, обсипте його манкою та сформуйте піцу так, щоб залишились великі пухкі краї.
- У сотейник із товстим дном відправте масло, олію і часник. Доведіть до кипіння. Влийте вершки, додайте базилік та доведіть до кипіння. Всипте сир і перемішайте.
- Змастіть тісто соусом та покладіть начинку.
- Піцу разом з пергаментом поставте в розігріту духовку на 8 – 10 хвилин до рум'яності.