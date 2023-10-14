Домашня піта з тунцем – рецепт до ситного сніданку без зайвих калорій
14 жовтня 2023, 12:08Читать новость на русском
Джерело:Христина Булезюк
Не знаєте, що приготувати на сніданок чи на перекус? Спробуйте домашню піту, яку можна начинити як консервованим тунцем, так і сиром з ковбасою.
Домашня піта з тунцем – неймовірна закуска до столу, смак якої вас приємно здивує. Ця мега смачна начинка з тунця стане для вас улюбленою.
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Окрім самого рецепту начинки ми навчимо вас, як власноруч приготувати домашні піти так, що їх не відрізнити від покупних.
Рецепт домашньої піти з тунцем
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
– 200 грамів борошна;
️ – 115 грамів крутого кип'ятку;
– 1 чайна ложка солі;
️ – 1 столова ложка олії.
Для начинки:
– салатна зелень
️ – тунець у власному соку
️ – сметана
️ – томати
️ – солодкий перець.
Приготування:
- До просіяного борошна додаємо сіль, кип'яток, олію. Замішуємо тісто спочатку ложкою, потім місимо руками ще протягом 3 хвилин. Залишаємо під плівкою на 20 – 30 хвилин у теплому місці, щоб настоялося.
- Через 30 хвилин розділяємо тісто на 4 – 5 частин, формуємо кульки, накриваємо їх плівкою й залишаємо на столі ще на 20 хвилин. Щоб утворилась пустота, тісто має відпочити.
- Після цього розкачуємо кожну кульку у тоненький лаваш. Кладемо на добре розігріту сковорідку й смажимо з обох сторін, перевертаючи на початку 3 рази кожних 20 секунд, щоб утворилася пустота всередині.
- Для начинки змішуємо тунець зі сметаною. Розрізаємо піту навпіл, складаємо всередину начинку (салат, тунець, томат, перець) і подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати вітамінний шот з цитрусових.