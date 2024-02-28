Якщо ліньки бігти в магазин: як приготувати тісто філо вдома
28 лютого 2024, 18:36Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
З тіста філо готують безліч страв. Однак зовсім не обов'язково бігти у магазин, щоб його придбати.
Таке тісто можна зробити самотужки. Спробуйте – це зовсім не важко.
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Тісто філо в домашніх умовах
- Час: 30 хвилин + 1 година
- Порцій: 6
– 120 – 130 мілілітрів теплої води;
– 300 грамів борошна;
– 2 столові ложки оцту;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки олії;
– крохмаль.
Приготування:
- До просіяного борошна додайте оцет, олію, сіль і воду. Замісіть туге тісто, обгорніть його харчовою плівкою і залиште відпочити на 1 годину при кімнатній температурі.
- Поділіть тісто на 8 однакових частин. Накрийте плівкою або рушником тісто, яке чекає своєї черги.
- Кожен шматок розкачайте в тонкий пласт, руками розтягніть його рухами з центру до країв. У роботі з тістом поверхню та руки присипайте крохмалем.
- Розкочуйте тісто до стану, коли через нього можна буде прочитати текст. Діаметр розкатаного тіста сягатиме близько 35 – 45 сантиметрів.
- Викладайте тісто на пергамент і кожен шар присипайте крохмалем, щоб нічого не злиплося. Складіть і герметично запакуйте. Якщо пакування буде не герметичне, то тісто може підсохнути. Зберігайте в морозилці.