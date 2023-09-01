Млинцевий торт зі смаком шоколадного пломбіру у вигляді троянди
1 вересня 2023, 18:09Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Млинцевий торт у вигляді троянди не тільки стане ефектним відкриттям, а й смачним десертом навіть для найменших.
Млинцевий торт зі смаком шоколадного пломбіру – ідеальне рішення, коли звичайні млинці вже набридли. Цей десерт виглядає справді яскраво, адже він схожий на велику троянду з безліччю пелюсток.
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Така страва підійде, як до звичайного столу, так і стане окрасою святкового застілля.
Рецепт млинцевого торта
- Час: 5 годин
- Порції: 6
– 4 яйця;
– 60 грамів цукру, дрібка солі, ваніль;
– 200 грамів борошна;
– 20 грамів какао;
– 600 грамів молока;
– 70 грамів розтопленого вершкового масла.
Для крему:
– 350 грамів вершків від 33%;
– 1,5 ложки шоколадної пасти;
– 150 грамів крем-сиру.
Приготування:
- З'єднуємо яйця, сіль, цукор, ваніль, додаємо просіяне борошно, какао, вливаємо цівкою молоко і замішуємо гладке рідке тісто.
- Додаємо розтоплене масло і перемішуємо. Тісто на млинці готове.
- ️Смажимо млинці на сковороді діаметром 20 сантиметрів.
- ️Для крему збиваємо дуже холодні вершки до стійких піків, додаємо шоколадну пасту і знову збиваємо(для кращої стійкості крему можна додати 150 грамів крем-сиру).
- ️Змащуємо млинці 1 ложкою крему, складаємо кожен і збираємо торт. Кожен змащений млинець змащуємо зверху кремом і приклеюємо до інших. В результаті виходить торт, який має вигляд великої троянди.
- ️Вдягаємо на торт кільце і кладемо в холодильник на 3 – 4 години. Після охолодження присипаємо какао.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати персикове варення на зиму, яке ідеально підходить до млинців.