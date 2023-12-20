Тушена риба на Святвечір: як смачно приготувати, щоб сподобалося усім

20 грудня 2023, 08:54
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Джерело:

Kwestia smaku

Риба – одна з обов'язкових дванадцяти страв на Святвечір. Є багато рецептів її приготування, але отримати неперевершений смак дозволить лише правильний рецепт.

Таку просту страву як тушена риба здатен приготувати кожен. Лише кілька додаткових інгредієнтів – і ви перетворите свою страву на шедевр.

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Рецепт риби на Святвечір

  • Час: 1 година

  • Порцій: 6

Це дуже смачно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– 800 грамів філе білої риби (хек, дорада, минтай);
– 2 моркви;
– 100 грамів петрушки;
– 100 грамів селери;
– 1 велика цибулина;
– 1 маленька цибуля-порей (біла частина);
– 1,5 склянки окропу;
– спеції: 1 чайна ложка солі, 3 запашних перці, 1 лавровий лист, по пів чайної ложки: чорного перцю, солодкої паприки, базиліка, орегано;
– 100 грамів томатної пасти;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Рибу наріжте шматочками, посипте сіллю та перцем і відкладіть.
  2. Моркву, петрушку і селеру почистіть і натріть на крупній тертці для овочів.
  3. Викладіть в каструлю, залийте окропом і посоліть.
  4. Варіть 15 – 20 хвилин під відкритою кришкою. В кінці додайте запашний перець і лавровий лист.
  5. Поки варяться овочі, можна обсмажити рибу: обваляйте її в борошні і обсмажте порціями до золотистого кольору в розігрітій олії.
  6. Вилийте трохи води (приблизно пів склянки) і вмішайте в нього томатну пасту.
  7. Цибулю і цибулю-порей наріжте півкільцями і обсмажте на сковороді з олією, додайте зварені овочі, трішки бульйону у якому вони варилися, томатну пасту перемішайте і дайте трішки покипіти.
  8. Приправте до смаку сіллю, перцем, паприкою, базиліком і орегано.
  9. На смажену рибу в скляному або керамічному посуді викладіть гарячі овочі.
  10. Найкраще готувати страву заздалегідь, щоб вона набула смаку.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська