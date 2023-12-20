Тушена риба на Святвечір: як смачно приготувати, щоб сподобалося усім
20 грудня 2023, 08:54Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Риба – одна з обов'язкових дванадцяти страв на Святвечір. Є багато рецептів її приготування, але отримати неперевершений смак дозволить лише правильний рецепт.
Таку просту страву як тушена риба здатен приготувати кожен. Лише кілька додаткових інгредієнтів – і ви перетворите свою страву на шедевр.
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Рецепт риби на Святвечір
Час: 1 година
- Порцій: 6
– 800 грамів філе білої риби (хек, дорада, минтай);
– 2 моркви;
– 100 грамів петрушки;
– 100 грамів селери;
– 1 велика цибулина;
– 1 маленька цибуля-порей (біла частина);
– 1,5 склянки окропу;
– спеції: 1 чайна ложка солі, 3 запашних перці, 1 лавровий лист, по пів чайної ложки: чорного перцю, солодкої паприки, базиліка, орегано;
– 100 грамів томатної пасти;
– олія для смаження.
Приготування:
- Рибу наріжте шматочками, посипте сіллю та перцем і відкладіть.
- Моркву, петрушку і селеру почистіть і натріть на крупній тертці для овочів.
- Викладіть в каструлю, залийте окропом і посоліть.
- Варіть 15 – 20 хвилин під відкритою кришкою. В кінці додайте запашний перець і лавровий лист.
- Поки варяться овочі, можна обсмажити рибу: обваляйте її в борошні і обсмажте порціями до золотистого кольору в розігрітій олії.
- Вилийте трохи води (приблизно пів склянки) і вмішайте в нього томатну пасту.
- Цибулю і цибулю-порей наріжте півкільцями і обсмажте на сковороді з олією, додайте зварені овочі, трішки бульйону у якому вони варилися, томатну пасту перемішайте і дайте трішки покипіти.
- Приправте до смаку сіллю, перцем, паприкою, базиліком і орегано.
- На смажену рибу в скляному або керамічному посуді викладіть гарячі овочі.
- Найкраще готувати страву заздалегідь, щоб вона набула смаку.