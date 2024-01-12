Які українські страви популярні у домі Віктора Ющенка: що часто готує дружина експрезидента
12 січня 2024, 19:05Читать новость на русском
Джерело:Інформатор
Віктор та Катерина Ющенки – відома українська сім'я, адже це колишній президент України та перша леді. Вони дуже люблять українську кухню і часто готують такі страви.
За інформацією видання Інформатор, дружина Віктора Ющенка часто готує борщ і знає особливий рецепт цієї української страви. Готувати його нескладно, тим паче це має вміти кожна добра господиня.
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Рецепт борщу
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Українська смакота / Фото pexelsІнгредієнти:
– 1,5 – 2 літри води;
– 400 грамів свинини чи яловичини на кістці;
– 4 картоплини;
– 2 буряки;
– 1 морква;
– 2 середні цибулини;
– 300 грамів капусти білокачанної;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 4-5 столових ложок соняшникової олії;
– дрібка лимонної кислоти;
– сіль, лавровий лист, зелень до смаку.
Приготування:
- Для початку зваріть бульйон.
- Для цього у велику каструлю налийте 2 літри води.
- Вкиньте туди м'ясо та поставте на повільний вогонь.
- Не дайте бульйону закипіти і постійно знімайте з нього піну.
- Варіть на повільному вогні годину-півтори.
- Очистіть овочі.
- Буряк натріть на великій тертці, а моркву – на середній. Цибулю наріжте кубиками.
- Викладіть овочі на пательню та тушкуйте 10 хвилин.
- З бульйону вийміть м'ясо і, поки воно холоне, всипте в бульйон нашатковану капусту.
- Через 5 – 10 хвилин додайте нарізану соломкою картоплю.
- Відокремте м'ясо від кістки та наріжте кубиками, висипте його до борщу.
- Згодом додайте спеції та засмажку.
- Вкінці всипте дрібно посічену зелень, накрийте кришкою та варіть все ще 5 – 7 хвилин.
- Подавайте борщ зі сметаною та зеленню.
Що робити, щоб борщ не втрачав колір?
Зберегти колір борщу можна оцтом або ж лимонним соком: ними під час парирування збризкують буряк, а щоб вирівняти смак, варто додавати в борщ ложку цукру.Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як готувати бісквіт, щоб результат вийшов, як у королеви.