Ще ніхто не скаржився, що вони набридли: апетитні вафлі з кабачків та сиру

24 липня 2024, 10:26
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Джерело:

smachnenke

Цю страву ви можете готувати ледь не щодня. Повірте, ваші рідні щоразу радітимуть їй, як вперше.

Вафлі з кабачків, сиру та кропу – оригінальне поєднання, яке нікого не залишає байдужим. Увесь секрет полягає у виважених пропорціях, які створюють ідеальну смакову гармонію. 

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Рецепт кабачкових вафлів з сиром 

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти

– 2 яйця;
– 500 грамів кабачків;
– 120 грамів м'якого сиру;
– 50 грамів твердого сиру;
– 80 грамів борошна;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 5 грамів кропу;
– 4 грами розпушувача. 

Приготування:

  1. Кабачок дрібно натираємо, солимо, і залишаємо на 15 хвилин. Потім добре віджимаємо від соку. 
  2. Додаємо до них яйця, сири та кріп. Добре перемішуємо. 
  3. Додаємо борошно з розпушувачем та ще раз добре вимішуємо. 
  4. Розігріваємо вафельницю та смажимо вафлі по 6 – 8 хвилин з кожного боку. Перед кожною порцією добре змащуємо вафельницю маслом. 
  5. Подаємо до столу зі сметаною.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська