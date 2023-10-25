Таких вареників ви ще не їли: рецепт по-польськи

Серед безлічі варіантів рецептів улюблених українських вареників, ми дібрали особливий – з картоплею та домашнім сиром. Також їх називають вареники по-польськи, адже там це теж досить популярна страва.

Вареники по-польськи – досить цікавий і незвичайний рецепт. Їх готують зі складною подвійною начинкою, щоб краще підкреслити смак страви.

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Спробуйте приготувати вареники вдома та здивуйте смачним результатом свою родину. Обов’язково подайте їх зі сметаною чи грибною підливою.

Рецепт вареників по-польськи

Час: 2 години

Порції: 6

– 350 грамів борошна;– 200 грамів гарячої води;– 3 столові ложки олії;– половина чайної ложки солі;– 1 яйце.– 400 грамів картопляного пюре;– 1 яйце;– 200 грамів домашнього сиру;– чорний мелений перець.

Приготування:

До борошна додаємо олію та окріп, швидко перемішуємо все ложкою.

У блюдце або маленьку миску розбиваємо одне яйце. Додаємо до нього половину чайної ложки солі. Збиваємо яйце з сіллю за допомогою виделки або вінчика.

Збите яйце додаємо в миску з тістом і все перемішуємо. Врахуйте, що яйце можна додавати тільки в остигле тісто, інакше воно може заваритися.

Вимішуємо тісто до однорідного стану і прибираємо в холодильник на 30 хвилин.

Картопляне пюре готуємо заздалегідь і охолоджуємо. Додаємо в миску з картоплею сир, одне сире яйце і все перемішуємо.

Розкачуємо тісто та формуємо вареники з начинкою.

Варимо вареники в підсоленій киплячій воді 3 – 4 хвилини до готовності.

Перед подачею вареники посипаємо свіжою зеленню і поливаємо сметаною.

Смачного!

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