Таких вареників ви ще не їли: рецепт по-польськи
25 жовтня 2023, 16:12Читать новость на русском
Джерело:food obozrevatel
Серед безлічі варіантів рецептів улюблених українських вареників, ми дібрали особливий – з картоплею та домашнім сиром. Також їх називають вареники по-польськи, адже там це теж досить популярна страва.
Вареники по-польськи – досить цікавий і незвичайний рецепт. Їх готують зі складною подвійною начинкою, щоб краще підкреслити смак страви.
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Спробуйте приготувати вареники вдома та здивуйте смачним результатом свою родину. Обов’язково подайте їх зі сметаною чи грибною підливою.
Рецепт вареників по-польськи
Час: 2 години
- Порції: 6
– 350 грамів борошна;
– 200 грамів гарячої води;
– 3 столові ложки олії;
– половина чайної ложки солі;
– 1 яйце.
Для начинки:
– 400 грамів картопляного пюре;
– 1 яйце;
– 200 грамів домашнього сиру;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- До борошна додаємо олію та окріп, швидко перемішуємо все ложкою.
- У блюдце або маленьку миску розбиваємо одне яйце. Додаємо до нього половину чайної ложки солі. Збиваємо яйце з сіллю за допомогою виделки або вінчика.
- Збите яйце додаємо в миску з тістом і все перемішуємо. Врахуйте, що яйце можна додавати тільки в остигле тісто, інакше воно може заваритися.
- Вимішуємо тісто до однорідного стану і прибираємо в холодильник на 30 хвилин.
- Картопляне пюре готуємо заздалегідь і охолоджуємо. Додаємо в миску з картоплею сир, одне сире яйце і все перемішуємо.
- Розкачуємо тісто та формуємо вареники з начинкою.
- Варимо вареники в підсоленій киплячій воді 3 – 4 хвилини до готовності.
- Перед подачею вареники посипаємо свіжою зеленню і поливаємо сметаною.
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