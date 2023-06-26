Заготовки на зиму: простий рецепт варення з черешні

26 червня 2023, 09:34
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Джерело:

Флоріум

Коли черешня в розпалі сезону, саме час розпочинати заготівлю на зиму. Ми дібрали рецепт варення з черешні без кісточок, аби було смачніше.

Підготувавши домашню консервацію на зиму, ви цілий рік можете насолоджуватися дарами літа. Після консервації полуниці, радимо перейти до черешні.

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Варення з черешні без кісточок чудово підійде як до чаю, так і на бутерброд з маслом. 

Рецепт варення з черешні без кісточок

  • Час: 24 години
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів води;
– 1 кілограм цукру;
– 1 кілограм черешні.

Приготування:

  • Для консервації обов'язково підготуйте суху та чисту каструлю. Насипаємо в неї цукру та наливаємо води.
  • За допомогою палички, або спеціального пристрою дістаємо кісточки з черешні.
  • Доводимо до кипіння та заварюємо сироп з цукру та води. Коли весь цукор розчиниться додаємо черешню.
  • Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж знімаємо його з плити та даємо настоятися дванадцять годин при кімнатній температурі.
  • Після закінчення часу знову ставимо на вогонь варення, доводимо до кипіння, а потім охолоджуємо до кімнатної температури.
  • Зробіть так ще 3 – 5 разів доки не отримаєте бажану консистенцію.
  • Готове варення розливаємо в стерилізовані банки та закриваємо їх. Перевертаємо банки верх дном, накриваємо рушником та залишаємо охолоджуватися при кімнатній температурі.
  • Охолоджене варення з черешень зберігаємо в темному та прохолодному місці.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак