Заготовки на зиму: простий рецепт варення з черешні

Коли черешня в розпалі сезону, саме час розпочинати заготівлю на зиму. Ми дібрали рецепт варення з черешні без кісточок, аби було смачніше.

Підготувавши домашню консервацію на зиму, ви цілий рік можете насолоджуватися дарами літа. Після консервації полуниці, радимо перейти до черешні.

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Варення з черешні без кісточок чудово підійде як до чаю, так і на бутерброд з маслом.

Рецепт варення з черешні без кісточок

Час: 24 години

24 години Порції: 2

– 200 грамів води;– 1 кілограм цукру;– 1 кілограм черешні.

Приготування:

Для консервації обов'язково підготуйте суху та чисту каструлю. Насипаємо в неї цукру та наливаємо води.

За допомогою палички, або спеціального пристрою дістаємо кісточки з черешні.

Доводимо до кипіння та заварюємо сироп з цукру та води. Коли весь цукор розчиниться додаємо черешню.

Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж знімаємо його з плити та даємо настоятися дванадцять годин при кімнатній температурі.

Після закінчення часу знову ставимо на вогонь варення, доводимо до кипіння, а потім охолоджуємо до кімнатної температури.

Зробіть так ще 3 – 5 разів доки не отримаєте бажану консистенцію.

Готове варення розливаємо в стерилізовані банки та закриваємо їх. Перевертаємо банки верх дном, накриваємо рушником та залишаємо охолоджуватися при кімнатній температурі.

Охолоджене варення з черешень зберігаємо в темному та прохолодному місці.

Смачного!

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