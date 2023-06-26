Заготовки на зиму: простий рецепт варення з черешні
26 червня 2023, 09:34Читать новость на русском
Джерело:Флоріум
Коли черешня в розпалі сезону, саме час розпочинати заготівлю на зиму. Ми дібрали рецепт варення з черешні без кісточок, аби було смачніше.
Підготувавши домашню консервацію на зиму, ви цілий рік можете насолоджуватися дарами літа. Після консервації полуниці, радимо перейти до черешні.
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Варення з черешні без кісточок чудово підійде як до чаю, так і на бутерброд з маслом.
Рецепт варення з черешні без кісточок
- Час: 24 години
- Порції: 2
– 200 грамів води;
– 1 кілограм цукру;
– 1 кілограм черешні.
Приготування:
- Для консервації обов'язково підготуйте суху та чисту каструлю. Насипаємо в неї цукру та наливаємо води.
- За допомогою палички, або спеціального пристрою дістаємо кісточки з черешні.
- Доводимо до кипіння та заварюємо сироп з цукру та води. Коли весь цукор розчиниться додаємо черешню.
- Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж знімаємо його з плити та даємо настоятися дванадцять годин при кімнатній температурі.
- Після закінчення часу знову ставимо на вогонь варення, доводимо до кипіння, а потім охолоджуємо до кімнатної температури.
- Зробіть так ще 3 – 5 разів доки не отримаєте бажану консистенцію.
- Готове варення розливаємо в стерилізовані банки та закриваємо їх. Перевертаємо банки верх дном, накриваємо рушником та залишаємо охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Охолоджене варення з черешень зберігаємо в темному та прохолодному місці.
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