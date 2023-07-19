Це надзвичайно просто та смачно: варення на зиму з малини
19 липня 2023, 19:14Читать новость на русском
Джерело:beszamel
Запашне варення з малини – це просто ягідний мастхев, який повинен бути на кожній кухні. Він чудово зігріє при застуді і просто смакує з багатьма стравами.
Варення з малини – це така заготовка, яку просто обожнюють і дорослі, і діти. Його цінують за чудовий смак та універсальне застосування.
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Рецепт малинового варення
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Чудова насолода / Фото з сайту Євгена Клопотенка
– 1 кілограм малини;
– 50 грамів яблучного пектину;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 500 грамів цукру.
Приготування:
- Подрібніть малину за допомогою кухонного комбайна або блендера.
- Додайте до ягід цукор, пектин та лимонний сік та ретельно перемішайте.
- Розлийте варення у чисті та простерилізовані банки та прикрийте кришками.
- Стерилізуйте ягоди в маленьких баночках впродовж 20 хвилин, а 0,5 – 1 літрові банки варто стерилізувати 25 – 30 хвилин.
- Після стерилізації банки герметично закупорте і переверніть догори дном до вистигання. Найкраще ще додатково прикрити їх рушником.