Це надзвичайно просто та смачно: варення на зиму з малини

19 липня 2023, 19:14
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Джерело:

beszamel

Запашне варення з малини – це просто ягідний мастхев, який повинен бути на кожній кухні. Він чудово зігріє при застуді і просто смакує з багатьма стравами.

Варення з малини – це така заготовка, яку просто обожнюють і дорослі, і діти. Його цінують за чудовий смак та універсальне застосування.

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Рецепт малинового варення

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4


Чудова насолода / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Інгредієнти:
– 1 кілограм малини;
– 50 грамів яблучного пектину;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 500 грамів цукру.

Приготування:

  • Подрібніть малину за допомогою кухонного комбайна або блендера.
  • Додайте до ягід цукор, пектин та лимонний сік та ретельно перемішайте.
  • Розлийте варення у чисті та простерилізовані банки та прикрийте кришками.
  • Стерилізуйте ягоди в маленьких баночках впродовж 20 хвилин, а  0,5 – 1 літрові банки варто стерилізувати 25 – 30 хвилин.
  • Після стерилізації банки герметично закупорте і переверніть догори дном до вистигання. Найкраще ще додатково прикрити їх рушником.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська