Смаколик для зимових частувань: як приготувати варення зі смородини
30 червня 2024, 19:55Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Варення зі смородини – це справжній скарб літнього сезону. Ці ласощі зберігають в собі свіжість і аромат маленьких ягід.
Таке варення має яскравий колір та насичений смак, що робить його чудовим доповненням до чаю, випічки. Готувати джем легко, і цей процес приносить справжнє задоволення, адже результатом стає смачний продукт.
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Варення зі смородини
- Час: 1 години
- Порцій: 4
– 1 кілограм свіжої смородини;
– 1 кілограм цукру;
– 200 мілілітрів води.
Приготування:
- Смородину помийте та обсушіть. Видаліть гілочки та листочки.
- Тепер беремося за сироп.
- У великій каструлі змішайте цукор і воду.
- Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться.
- Додайте смородину до сиропу і знову доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь і варіть на середньому вогні, помішуючи, близько 20 – 30 хвилин, доки варення не стане густим.
- Капніть трохи варення на холодну тарілку. Якщо крапля не розтікається, варення готове.
- Перелийте гаряче варення в стерилізовані банки та закрийте кришками.
- Дайте банкам охолонути при кімнатній температурі, потім зберігайте в прохолодному темному місці.