Смачніша, ніж в кіоску: як приготувати справжню шаурму вдома
Джерело:УНІАН
Шаурма з кіоску – не найкорисніший фастфуд. Тому радимо приготувати її вдома – вийде навіть смачніше і точно корисніше.
У такій страві ви самі контролюєте якість і свіжість продуктів. Тому її можна давати навіть дітям.
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Рецепт домашньої шаурми
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти для шаурми:
– 800 грамів курки;
– 100 мілілітрів води;
– 6 тонких лавашів;
– 2 огірки;
– 2 помідори;
– 1 червона цибуля;
– 250 грамів капусти;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, спеції до смаку.
Інгредієнти для часникового соусу:
– 150 грамів майонезу;
– 150 грамів сметани;
– 2 зубчики часнику;
– 20 грамів петрушки та кропу;
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі;
– дрібка солі.
Інгредієнти для томатного соусу:
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 150 грамів води;
– 1 столова ложка картопляного крохмалю;
– 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- Курку наріжте великими шматочками. Замаринуйте в улюблених спеціях – кумині, коріандрі, перці. Залийте подрібнені спеції 100 мілілітрами окропу, змастіть цією сумішшю курку з усіх боків і залиште маринуватися на 2 – 8 годин.
- Тим часом приготуйте часниковий соус. Змішайте сметану, майонез, подрібнений часник, посічену зелень сіль і хмелі-сунелі.
- Щоб приготувати томатний соус, розведіть крохмаль у воді, викладіть томатну пасту на пательню і залийте розведеним крохмалем. Увімкніть вогонь і нагрівайте, поки соус не стане гарячим. Додайте дрібку солі, цукор і улюблені спеції.
- Замариновані шматки курки викладіть на розігріту пательню з олією. Обсмажте з кожного боку приблизно по 5 хвилин до золотистої скоринки.
- Тим часом дрібно наріжте капусту, а цибулю, помідори та огірки наріжте тонкими півкільцями. Готову курку подрібніть кубиком.
- Кожен лист лаваша змастіть часниковим і томатним соусом, відступивши від краю приблизно 3 сантиметри.
- На соус викладіть капусту, помідори, огірки, цибулю і курку. Зверху змастіть ще порцією соусу. Щільно загорніть шаурму та обсмажте її на сухій сковороді приблизно по 2 хвилини з кожного боку.