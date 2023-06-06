Як правильно готувати вертуту: рецепт зі шпинатом
6 червня 2023, 11:42Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Не можете змусити наймолодших їсти шпинат? Чому б не приготувати для них вертуту, а шпинат замаскувати у начинку – у нас є рецепт.
Вертута – традиційна солона або солодка випічка української кухні, хоч схожу можна також знайти і в молдавській чи угорській кухнях.
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Ми пропонуємо приготувати її зі шпинатом та домашнім сиром. Хоч з начинкою можна експериментувати. Спробуйте покласти в середину карамелізовану цибулю з крем-сиром – це також дуже смачно.
Рецепт вертути зі шпинатом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– 175 грамів теплої води;
– 1 столова ложка соняшникової олії.
Для начинки:
– 300 грамів шпинату;
– 50 грамів цибулі;
– 50 грамів зелені;
– 100 грамів домашнього сиру;
– 50 грамів сметани;
– сіль.
Приготування:
- Замішуємо тісто: з'єднуємо борошно, сіль, теплу воду та олію. Ретельно вимішуємо руками до однорідної консистенції. Даємо трохи відпочити.
- Нарізаємо шпинат, цибулю, зелень, змішуємо з домашнім сиром, сметаною та спеціями. Перемішуємо.
- Розкачуємо тісто тонким шаром та викладаємо начинку. Загортаємо все в рулет та скручуємо в равлика. Змащуємо тісто жовтком, можна посипати насінням кунжуту.
- Розігріваємо духовку до 180 – 200 градусів, випікаємо вертуту до готовності.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати літній чизкейк без випікання з полуницею за нашим рецептом.