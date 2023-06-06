Як правильно готувати вертуту: рецепт зі шпинатом

Не можете змусити наймолодших їсти шпинат? Чому б не приготувати для них вертуту, а шпинат замаскувати у начинку – у нас є рецепт.

Вертута – традиційна солона або солодка випічка української кухні, хоч схожу можна також знайти і в молдавській чи угорській кухнях.

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Ми пропонуємо приготувати її зі шпинатом та домашнім сиром. Хоч з начинкою можна експериментувати. Спробуйте покласти в середину карамелізовану цибулю з крем-сиром – це також дуже смачно.

Рецепт вертути зі шпинатом

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 500 грамів борошна;– 1 чайна ложка солі;– 175 грамів теплої води;– 1 столова ложка соняшникової олії.– 300 грамів шпинату;– 50 грамів цибулі;– 50 грамів зелені;– 100 грамів домашнього сиру;– 50 грамів сметани;– сіль.

Приготування:

Замішуємо тісто: з'єднуємо борошно, сіль, теплу воду та олію. Ретельно вимішуємо руками до однорідної консистенції. Даємо трохи відпочити.

Нарізаємо шпинат, цибулю, зелень, змішуємо з домашнім сиром, сметаною та спеціями. Перемішуємо.

Розкачуємо тісто тонким шаром та викладаємо начинку. Загортаємо все в рулет та скручуємо в равлика. Змащуємо тісто жовтком, можна посипати насінням кунжуту.

Розігріваємо духовку до 180 – 200 градусів, випікаємо вертуту до готовності.

Смачного!

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