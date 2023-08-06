Старовинний рецепт вишняку, яким ласували ще наші предки
6 серпня 2023, 13:30Читать новость на русском
Джерело:Смачно юа
Вишняк здавна готували наші предки та частувалися на свята і в будні. Цей п'янкий напій з вишень закохає в себе з першого ковтка, адже він солодкий та ароматний.
Вишняк – алкогольний напій з вишні та цукру, який готують природнім методом бродіння. На смак він п'янкий, солодкий та ароматний.
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Якщо у вас є достатньо свіжих вишень, ви з легкістю можете повторити його вдома. Такий напій стане окрасою будь-якого свята та застілля.
Рецепт домашнього вишняку без горілки
- Час: 45 – 50 днів
- Порції: 3 – 4 літри
– 3 кілограми вишень;
– 3 літри води;
– 1,5 – 3 кілограми цукру.
Приготування:
- Свіжі вишні не миємо водою. Так, втратиться вся мікрофлора на поверхні ягід, яка сприяє бродінню.
- Засипте ягоди в бутель або інший спеціальний посуд.
- Підготуйте з води та цукру сироп: розігрійте інгредієнти в каструлі так, щоб цукор повністю розійшовся. Отриманим сиропом залийте вишні в бутлі.
- Вінце бутля зав’яжіть шматком чистої марлі складеної в кілька шарів і залишіть бродити днів на 45 – 50 днів.
- Якщо віддаєте перевагу вишнякові з терпким присмаком, кісточки з вишень не видаляйте.
- Приготовлений таким чином вишняк виходить досить міцним і солодким, якщо ж ви бажаєте, щоб він вийшов менш міцним, варіть сироп не з трьох кілограмів цукру, а з півтора. Шляхом варіювання його кількості, варіюється відповідно і міцність напою.
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