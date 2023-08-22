Універсальна заготовка за зиму: готуємо смачні в'ялені помідори – це простіше ніж вам здається

Домашні в'ялені помідори мають неймовірний смак та аромат. І хоча така консервація тільки здобуває популярність в Україні – ці помідори точно варто спробувати кожному.

Головний секрет цієї страви – правильний сорт помідорів. Вони повинні бути з мініумом насіння та не мати багато води. Якщо ви любитель домашньої консервації, то такий рецепт вам точно знадобиться.

Цікаво Соковитий курячий фарш з улюбленими овочами: готуємо запіканку за простим рецептом

Рецепт в'ялених помідорів

Час: 2 години

2 години Порцій: 4

– близько 3 кілограмів невеликих помідорів;– морська сіль до смаку;– кілька зубчиків часнику;– свіжа зелень (наприклад, 3 гілочки орегано, чебрецю, базиліка, розмарину);– за бажанням – 1/3 банки каперсів в розсолі;– 1,5 літра рослинної олії, наприклад, соняшникової (частину можна замінити оливковою);– 2 – 3 столові ложки оцту.

Приготування:

Помідори помийте, обсушіть, розріжте уздовж на половинки і виріжте плодоніжки. Посипте сіллю та помістіть у сушарку або на деко.

Сушіть помідори в сушарці приблизно 15 – 16 годин, залежно від розміру та типу обладнання.

У духовці помідори слід сушити при максимально низькій температурі. У залежності від типу вашої духовки температура не має перевищувати 80 градусів.

Обов'язково має бути увімкнена конвекція впродовж 8 годин (час від часу випускайте пар з духовки). Час запікання буде залежати від особливостей духовки, але перш за все від кількості помідорів і їх соковитості.

Вони повинні залишитися трохи м'ясистими, але водночас повністю висохнути.

Готові помідори викладіть в миску, додайте зелень, відціджені каперси (якщо їх використовуєте), очищені та розрізані навпіл зубчики часнику та оцет.

Акуратно все з'єднайте та почекайте кілька хвилин.

Потім розкладіть по банках, заповнюючи їх приблизно на 2/3 об'єму.

Розігрійте олію (вона повинно бути гарячою, але не кипіти і не шипіти, щоб зелені листочки трав не потемніли).

Залийте всі помідори гарячою олією.

Закрийте їх кришками, переверніть догори дном та обгорніть пледом.

Залиште на ніч для охолодження.

Потім переверніть і поставте в комору.