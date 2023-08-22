Універсальна заготовка за зиму: готуємо смачні в'ялені помідори – це простіше ніж вам здається
22 серпня 2023, 19:40Читать новость на русском
Джерело:kwestia smaku
Домашні в'ялені помідори мають неймовірний смак та аромат. І хоча така консервація тільки здобуває популярність в Україні – ці помідори точно варто спробувати кожному.
Головний секрет цієї страви – правильний сорт помідорів. Вони повинні бути з мініумом насіння та не мати багато води. Якщо ви любитель домашньої консервації, то такий рецепт вам точно знадобиться.
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Рецепт в'ялених помідорів
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– близько 3 кілограмів невеликих помідорів;
– морська сіль до смаку;
– кілька зубчиків часнику;
– свіжа зелень (наприклад, 3 гілочки орегано, чебрецю, базиліка, розмарину);
– за бажанням – 1/3 банки каперсів в розсолі;
– 1,5 літра рослинної олії, наприклад, соняшникової (частину можна замінити оливковою);
– 2 – 3 столові ложки оцту.
Приготування:
- Помідори помийте, обсушіть, розріжте уздовж на половинки і виріжте плодоніжки. Посипте сіллю та помістіть у сушарку або на деко.
- Сушіть помідори в сушарці приблизно 15 – 16 годин, залежно від розміру та типу обладнання.
- У духовці помідори слід сушити при максимально низькій температурі. У залежності від типу вашої духовки температура не має перевищувати 80 градусів.
- Обов'язково має бути увімкнена конвекція впродовж 8 годин (час від часу випускайте пар з духовки). Час запікання буде залежати від особливостей духовки, але перш за все від кількості помідорів і їх соковитості.
- Вони повинні залишитися трохи м'ясистими, але водночас повністю висохнути.
- Готові помідори викладіть в миску, додайте зелень, відціджені каперси (якщо їх використовуєте), очищені та розрізані навпіл зубчики часнику та оцет.
- Акуратно все з'єднайте та почекайте кілька хвилин.
- Потім розкладіть по банках, заповнюючи їх приблизно на 2/3 об'єму.
- Розігрійте олію (вона повинно бути гарячою, але не кипіти і не шипіти, щоб зелені листочки трав не потемніли).
- Залийте всі помідори гарячою олією.
- Закрийте їх кришками, переверніть догори дном та обгорніть пледом.
- Залиште на ніч для охолодження.
- Потім переверніть і поставте в комору.