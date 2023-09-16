Пиріг "Невидимка" з яблуками – ідеальна випічка вихідного дня

16 вересня 2023, 09:23
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Джерело:

Таті Чуднова

Якщо ви ще не куштували цей яблучний пиріг - саме час його приготувати. А назва говорить сама за себе - він надзвичайно швидко зникає з тарілки.

Пиріг "Невидимка" з яблуками – популярний варіант домашньої випічки з великою кількістю фруктів, приємною ноткою лимона та хрумкою скоринкою. Він швидкий та легкий у приготуванні, а смак – неймовірний.

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Під час приготування тісто перетворюється у крем з яблуками, що надає домашній випічці особливого смаку та аромату. Бюджетний десерт до чаю чи кави, точно не залишить вас без приємних вражень.

Рецепт яблучного пирога "Невидимка"

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти: 
 – 700 грамів яблук;
 – 2 столові ложки лимонного соку;
 – 2 яйця;
 – 50 грамів цукру;
 – 1 пакетик ванільного цукру;
 – дрібка солі;
 – 100 грамів молока;
 – 30 грамів вершкового масла;
 – 80 грамів борошна;
 – 7 грамів розпушувача для тіста.

Приготування:

  • Яблука очищаємо та вирізаємо серединку. Нарізаємо на тоненькі слайси. Поливаємо лимонним соком.
  • Яйця, цукор, ванільний цукор, сіль збиваємо до світлої піни. Додаємо молоко, розтоплене масло, просіяне борошно та розпушувач. Перемішуємо до однорідності.
  • Додаємо до тіста яблука та добре перемішуємо, щоб кожна скибка яблука була окутана тістом. Перекладаємо масу до форми для запікання, вирівнюємо та присипаємо мигдалевими пластівцями.
  • Випікаємо в духовці при 180 градусах 50 – 60 хвилин, все залежить від потужності духовки. Якщо підгорає верх, накрийте його фольгою.
  • Після запікання дайте трохи охолонути. Теплий пиріг буде дуже смачний з морозивом, а холодний самостійно. На смак він наче яблука з заварним кремом.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак