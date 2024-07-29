Легендарний рецепт: яловичина по-бургундськи, що просто тане у роті

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Яловичина по-бургундськи – це вишукана французька страва, яка походить з регіону Бургундія. Вона відома своїм глибоким, насиченим смаком та багатим ароматом, який досягається завдяки тривалому тушкуванню яловичини в червоному вині разом з овочами та спеціями.