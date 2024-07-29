Легендарний рецепт: яловичина по-бургундськи, що просто тане у роті
29 липня 2024, 08:18Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Яловичина по-бургундськи – це вишукана французька страва, яка походить з регіону Бургундія. Вона відома своїм глибоким, насиченим смаком та багатим ароматом, який досягається завдяки тривалому тушкуванню яловичини в червоному вині разом з овочами та спеціями.
Ця страва відзначається неймовірною ніжністю м'яса, яке буквально тане в роті, і соусом, насиченим смаками вина та овочів. Яловичина по-бургундськи часто подається з картопляним пюре або смаженими овочами.
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Яловичина по-бургундськи
- Час: 4 години
- Порцій: 4
– 1 кілограм яловичої вирізки;
– 150 грамів копченого бекону;
– 50 мілілітрів олії;
– 2 невеликі шматочки моркви (200 грамів);
– 1 невеликий шматочок цибулі-порею (150 грамів);
– 1 невелика цибулина (50 грамів);
– 25 грамів пшеничного борошна;
– 500 мілілітрів яловичого бульйону;
– 500 мілілітрів червоного сухого вина;
– 25 грамів томатної пасти;
– 150 грамів цибулі шалот;
– 250 грамів печериць;
– спеції: сіль, перець, свіжа петрушка, лавровий лист, часник до смаку.
Приготування:
- Бекон наріжте кубиками, викладіть на дно глибокої сковороди та обсмажте до золотистої скоринки.
- Потім вийміть на тарілку, залишивши на сковороді розтоплений жир.
- Вирізку наріжте кубиками, додайте в сковороду половину олії та обсмажте м’ясо порціями.
- Після обсмажування слід викласти їх на блюдо.
- На сковороду додайте олію, що залишилася, і обсмажте нарізану кубиками цибулю, пресований часник, моркву та цибулю-порей, нарізані скибочками.
- Потім до овочів додайте борошно і ретельно перемішайте інгредієнти.
- Приправте все спеціями.
- Перекладіть овочі зі сковороди в жароміцну форму.
- Потім влийте в каструлю бульйон, вино і томатну пасту і доведіть до кипіння. У бульйон додайте лавровий лист, подрібнену петрушку і обсмажене м'ясо.
- Коли м'ясо закипить, перелийте його у форму для запікання, потім накрийте посуд і поставте в розігріту до 150 градусів духовку на 3 години.
- Обсмажте на сковороді очищену цибулю-шалот і гриби.
- Додайте інгредієнти в страву через 2,5 години запікання.
- Потім не накривайте блюдо кришкою і запікайте близько 30 хвилин.
- Готовий гуляш подавайте з хлібом або відвареною картоплею у вигляді пюре.