Не одним бограчем: як приготувати традиційний суп Закарпаття – пасуля підбивана

Українське Закарпаття славиться своєю кухнею, тут зібрано стільки смаколиків. Як приготувати традиційний суп і на один момент перенестися у цей дивовижний край?

Пасуля підбивана – традиційний суп закарпатської кухні. Пасулею тут іменують квасолю, яка і є головним інгредієнтом у цій страві. Ще сюди обов'язково додають молоко.

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Рецепт пасуля підбивана

Час : 1 година + час на замочування

: 1 година + час на замочування Порцій: 4

Це так смачно / Фото Автентична Україна

– 400 грамів квасолі;– 150 мілілітрів молока;– 200 грамів сметани;– 4 столові ложки борошна;– 300 грамів копченого м’яса або пікниця;– лавровий лист, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Квасолю переберіть та напередодні замочіть у воді (найкраще на всю ніч). Висипте квасолю у каструлю, помістіть туди кілька листочків лаврового листа та поставте варити. Незадовго до готовності додайте нарізану пікницю або копчене м'ясо. Для підбивки змішайте молоко, сметану та борошно. Доведіть квасолю до повної готовності. Влийте у бульйон підбивку. Ретельно помішуйте суп, щоб не утворилися грудочки. Доведіть його до кипіння. Вкінці додайте сіль та перець до смаку. Страва готова!

Які ще страви відомі на Закарпатті

– це домашня ковбаса зі свинини та яловичини, але добре приправлена спеціями, особливо часником і паприкою, ще й до того підкопчена.

Гуляш, який складається з декількох видів м'яса і овочів широко відомий на Закарпатті. Сюди ще додають солодкий перець, цибулю, картоплю та томати.

Бограч – наваристий суп родом із Закарпаття. Його готують з різних видів м'яса, овочів та обов'язково з використанням копченої паприки. Великою популярністю користується і токан – так називають кашу з кукурудзяного борошна в Закарпатті.

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