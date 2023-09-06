До борщу чи в салат: рецепт буряка по-корейськи на зиму від Клопотенка

Маринований буряк по-корейськи за рецептом українського шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка смакуватиме до будь-якої страви. Також його можна додавати як заготовку в борщ чи салат.

Восени ми готуємо на зиму безліч закруток, аби насолоджуватися дарами літа та осені впродовж холодної пори року. Окрім традиційних огірк та помідорів, ми пропонуємо приготувати також маринований буряк по-корейськи.

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Його можна додавати до вже готових страв, або брати за основу для тих, які тільки в процесі: борщу. Спробуйте це дуже зручно та смачно.

Рецепт буряка по-корейськи

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 3

– 1,5 кілограми буряка;– 6 чайних ложок солі;– 3 чайні ложки цукру;– 150 грамів олії;– 3 чайні ложки коріандру;– 6 ложок оцту;– 9 зубчиків часнику.

Приготування:

Вимийте та очистьте буряк, натріть його на терці для моркви по-корейськи. Додайте солі та цукру.

Розігрійте велику сковорідкуз олією та обсмажте на ній буряк впродовж 5 хвилин, постійно помішуючи.

Додайте коріандр, оцет та подрібнений часник. Ретельно перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин. У цей час простерилізуйте банки.

Іще гарячий буряк розкладіть по стерилізованих банках і закрийте стерилізованими кришками.

Смачного!

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