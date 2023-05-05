Часниково-сирний багет – проста страва з доступних інгредієнтів
5 травня 2023, 12:47Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Ця закуска дуже схожа до традиційної запіканки, яка така популярна в польській кухні. В Польщі їх продають на кожному кроці, як місцеву вуличну їжу.
Часниково-сирний багет – це велика гаряча канапка, яку ви без перебільшення приготуєте за лічені хвилини. Така закуска чудово підійде як для швидкого сніданку, так і для перекусу.
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Оскільки інгредієнти до страви доступні, її можна готувати хоч не щодня. Настільки смачної закуски ви ще не куштували – це справжня смакота!
Рецепт часниково-сирного багета
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- ️Надрізаємо часник зверху, кладемо на фольгу, поливаємо оливковою олією, солимо і перчимо.
- Запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці близько 40 хвилин. Виймаємо і охолоджуємо.
- ️Нарізаємо петрушку, з'єднуємо її з м'яким маслом, натертим сиром і запеченим м'яким часником, добре перемішуємо.
- ️Розрізаємо навпіл багет і змащуємо начинкою, запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці до легкої золотистості 25 хвилин.
Смачного!