Ідеальне доповнення до шашлику: маринований салат з помідорів за 5 хвилин
20 липня 2023, 12:36Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Шукаєте швидку, але цікаву закуску з помідорів до обіду чи вечері? А може ви хочете доповнити цікавим салатом шашлик – зупиніться на цьому рецепті.
Помідори чудово підійдуть до будь-якого м'яса: свинини, курятини чи яловичини. Такий салат з маринованих овочів готується надзвичайно швидко, а гості обов'язково захочуть добавки.
Читайте також Альтернатива мангала: як вдома приготувати курячий шашлик, щоб усім посмакувало
Салат з маринованих помідорів до шашлику
- Час: 4 – 6 годин
- Порції: 2
– 1 червона цибуля
– 250 грамів помідорів
– 3 зубчики часнику
– пучок зелені (рекомендуємо кінзу).
Для заправки:
– 3 ложки олії;
– ложка меду;
– ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– гострий перець.
Приготування:
- Помиті помідори розрізаємо навпіл, або довільними шматочками.
- У банку викладаємо трішки нарізаної цибулі, помідори, скибки часнику. Далі знову чергуємо ці інгредієнти, доки не заповнимо банку.
- Змішуємо олію, мед, лимонний сік, сіль та прованські трави. За бажанням можна додати гострий перець. Поливаємо цим наш салат та закриваємо все кришкою.
- Відправляємо маринований салат з помідорів до холодильника на кілька годин.
- Перекладаємо салат до м'яса у миску та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати солені огірки на зиму за нашим рецептом.