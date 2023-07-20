Ідеальне доповнення до шашлику: маринований салат з помідорів за 5 хвилин

20 липня 2023, 12:36
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Джерело:

Валерія Велігура

Шукаєте швидку, але цікаву закуску з помідорів до обіду чи вечері? А може ви хочете доповнити цікавим салатом шашлик – зупиніться на цьому рецепті.

Помідори чудово підійдуть до будь-якого м'яса: свинини, курятини чи яловичини. Такий салат з маринованих овочів готується надзвичайно швидко, а гості обов'язково захочуть добавки.

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Салат з маринованих помідорів до шашлику

  • Час: 4 – 6 годин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 1 червона цибуля
 – 250 грамів помідорів
 – 3 зубчики часнику
 – пучок зелені (рекомендуємо кінзу).
Для заправки:
 – 3 ложки олії;
 – ложка меду;
 – ложка лимонного соку;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 1 чайна ложка прованських трав;
 – гострий перець.

Приготування:

  • Помиті помідори розрізаємо навпіл, або довільними шматочками.
  • У банку викладаємо трішки нарізаної цибулі, помідори, скибки часнику. Далі знову чергуємо ці інгредієнти, доки не заповнимо банку.
  • Змішуємо олію, мед, лимонний сік, сіль та прованські трави. За бажанням можна додати гострий перець. Поливаємо цим наш салат та закриваємо все кришкою.
  • Відправляємо маринований салат з помідорів до холодильника на кілька годин.
  • Перекладаємо салат до м'яса у миску та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак