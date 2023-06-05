Запечені суші у формі з-під кексів – рецепт для лінивих

5 червня 2023, 14:21
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Джерело:

Микола Люлько

Ми обожнюємо японську кухню, особливо роли та суші. Проте не завжди є час їх готувати, та кошти купувати в закладі. А чому б не спробувати ліниві суші в духовці?

Ліниві суші – справжня знахідка для кожного. Їх не потрібно довго готувати, крутити і перейматися, щоб вони не розлізлися. Все просто, викладаємо у форму з-під кексів та запікаємо.

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Начинками можуть бути різні інгредієнти: крабове м'ясо, риба, креветки, вугор чи овочі.

Рецепт запечених суші 

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 3 листи норі;
 – 500 грамів відвареного рису для суші;
 – 60 – 100 грамів рису;
 – 720 грамів риби горбуші;
 – 1 чайна ложка паприки;
 – 1 чайна ложка сухого часнику;
 – пів чайної ложки солі;
 – 30 грамів соєвого соусу;
 – 30 грамів олії.
Для соусу:
 – 150 грамів майонезу;
 – 40 грамів соусу шрірача.
Для начинки:
 – половина авокадо;
 – 30 грамів цибулі;
 – 20 грамів смаженого кунжуту.
Заправка для рису:
 – 500 грамів рисового оцту;
 – 550 грамів цукру;
 – 25 грамів солі.

Приготування:

  • Маринуємо рибу спеціями та заправляємо олією. У форми викладаємо листи норі та рис, на верх мариновану рибу. Запікаємо в духовці 5 – 6 хвилин на температурі 180 грамів.
  • Викладаємо авокадо, поливаємо соусом, посипаємо кунжутом та цибулею.
  • Для заправки до рису просто поєднуємо в каструлі і постійно помішуючи на слабкому вогні. Все має розчинитись, але не закипіти.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак