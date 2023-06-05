Запечені суші у формі з-під кексів – рецепт для лінивих

Ми обожнюємо японську кухню, особливо роли та суші. Проте не завжди є час їх готувати, та кошти купувати в закладі. А чому б не спробувати ліниві суші в духовці?

Ліниві суші – справжня знахідка для кожного. Їх не потрібно довго готувати, крутити і перейматися, щоб вони не розлізлися. Все просто, викладаємо у форму з-під кексів та запікаємо.

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Начинками можуть бути різні інгредієнти: крабове м'ясо, риба, креветки, вугор чи овочі.

Рецепт запечених суші

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 4

– 3 листи норі;– 500 грамів відвареного рису для суші;– 60 – 100 грамів рису;– 720 грамів риби горбуші;– 1 чайна ложка паприки;– 1 чайна ложка сухого часнику;– пів чайної ложки солі;– 30 грамів соєвого соусу;– 30 грамів олії.– 150 грамів майонезу;– 40 грамів соусу шрірача.– половина авокадо;– 30 грамів цибулі;– 20 грамів смаженого кунжуту.– 500 грамів рисового оцту;– 550 грамів цукру;– 25 грамів солі.

Приготування:

Маринуємо рибу спеціями та заправляємо олією. У форми викладаємо листи норі та рис, на верх мариновану рибу. Запікаємо в духовці 5 – 6 хвилин на температурі 180 грамів.

Викладаємо авокадо, поливаємо соусом, посипаємо кунжутом та цибулею.

Для заправки до рису просто поєднуємо в каструлі і постійно помішуючи на слабкому вогні. Все має розчинитись, але не закипіти.

Смачного!

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