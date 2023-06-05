Запечені суші у формі з-під кексів – рецепт для лінивих
5 червня 2023, 14:21Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Ми обожнюємо японську кухню, особливо роли та суші. Проте не завжди є час їх готувати, та кошти купувати в закладі. А чому б не спробувати ліниві суші в духовці?
Ліниві суші – справжня знахідка для кожного. Їх не потрібно довго готувати, крутити і перейматися, щоб вони не розлізлися. Все просто, викладаємо у форму з-під кексів та запікаємо.
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Начинками можуть бути різні інгредієнти: крабове м'ясо, риба, креветки, вугор чи овочі.
Рецепт запечених суші
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 4
– 3 листи норі;
– 500 грамів відвареного рису для суші;
– 60 – 100 грамів рису;
– 720 грамів риби горбуші;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– пів чайної ложки солі;
– 30 грамів соєвого соусу;
– 30 грамів олії.
Для соусу:
– 150 грамів майонезу;
– 40 грамів соусу шрірача.
Для начинки:
– половина авокадо;
– 30 грамів цибулі;
– 20 грамів смаженого кунжуту.
Заправка для рису:
– 500 грамів рисового оцту;
– 550 грамів цукру;
– 25 грамів солі.
Приготування:
- Маринуємо рибу спеціями та заправляємо олією. У форми викладаємо листи норі та рис, на верх мариновану рибу. Запікаємо в духовці 5 – 6 хвилин на температурі 180 грамів.
- Викладаємо авокадо, поливаємо соусом, посипаємо кунжутом та цибулею.
- Для заправки до рису просто поєднуємо в каструлі і постійно помішуючи на слабкому вогні. Все має розчинитись, але не закипіти.
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