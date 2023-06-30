Смажити більше не будете: апетитний запечений кабачок

30 червня 2023, 21:25
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Джерело:

fajne gotowanie

Запечені кабачки – ідеальне доповнення до вечері. Їх так просто готувати, що докладати зусиль абсолютно не доведеться.

Приготовані таким способом кабачки виходять просто неймовірними. Найкраще їсти відразу з духовки – теплими та свіжими вони смакують найбільше.

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Рецепт кабачків у духовці

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Раз – і готово / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 450 грамів кабачка;
– 45 мілілітрів оливкової олії;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– паприка солодка до смаку;
– прованські трави до смаку.

Приготування:

  • Кабачок помийте і розріжте поздовж на кілька шматків.
  • У мисці змішайте оливкову олію, паприку, трави, дрібку солі та перець.
  • З'єднайте кабачки з маринадом і залиште на 25 хвилин.
  • Викладіть овочі на деко, застелене папером для випічки.
  • Випікайте все 20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
Приготуйте шашлик на маринаді з оцтом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська