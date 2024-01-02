Значно смачніший, ніж магазинний: приготуйте домашній зефір – простий рецепт

2 січня 2024, 22:10
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Джерело:

kesha__teplova

Зефір цілком можна зробити вдома. Він буде не лише кориснішим, а й смачнішим, ніж магазинний.

В цьому рецепті використовується пюре смородини. Однак ви можете взяти й інші фрукти на свій смак.

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Зефір зі смородини – простий рецепт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 75 грамів пюре смородини;
– 140 грамів цукру;
– 50 мілілітрів води;
– 5 грамів агар-агару.

Для меренги:
– 35 грамів яєчного білка;
– дрібка лимонної кислоти;
– 35 грамів цукру.

Для присипки:
– 5 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 10 грамів цукрової пудри чи декстрози.

Приготування:

  1. До фруктового пюре додайте 140 грамів цукру, воду, агар-агар і перемішайте. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, помішуючи. Потім трохи зменште вогонь і проваріть ще 4 – 5 хвилин, продовжуючи помішувати.
  2. Як тільки сироп закипить, до яєчного білка додайте лимонну кислоту та почніть збивати на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово всипте 35 грамів цукру та збивайте практично до піків.
  3. Продовжуючи збивати, тонким струмком влийте гарячий сироп. Якщо є термометр, то перевірте температуру – вона має становити 104 – 106 градусів.
  4. Після того, як ви влили весь сироп, збийте на максимальній потужності міксера кілька хвилин до легкого загусання. Швидко перекладіть масу в кондитерський мішок із насадкою та відсадіть половинки зефіру на пергамент.
  5. Залиште за кімнатної температури на кілька годин, а краще на ніч. Після застигання з'єднайте 2 половинки зефіру та обсипте їх сумішшю із цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю. Зберігайте у закритому контейнері до 2 тижнів.

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Автор: Ольга Котів