Значно смачніший, ніж магазинний: приготуйте домашній зефір – простий рецепт
2 січня 2024, 22:10Читать новость на русском
Джерело:kesha__teplova
Зефір цілком можна зробити вдома. Він буде не лише кориснішим, а й смачнішим, ніж магазинний.
В цьому рецепті використовується пюре смородини. Однак ви можете взяти й інші фрукти на свій смак.
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Зефір зі смородини – простий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 75 грамів пюре смородини;
– 140 грамів цукру;
– 50 мілілітрів води;
– 5 грамів агар-агару.
Для меренги:
– 35 грамів яєчного білка;
– дрібка лимонної кислоти;
– 35 грамів цукру.
Для присипки:
– 5 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 10 грамів цукрової пудри чи декстрози.
Приготування:
- До фруктового пюре додайте 140 грамів цукру, воду, агар-агар і перемішайте. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, помішуючи. Потім трохи зменште вогонь і проваріть ще 4 – 5 хвилин, продовжуючи помішувати.
- Як тільки сироп закипить, до яєчного білка додайте лимонну кислоту та почніть збивати на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово всипте 35 грамів цукру та збивайте практично до піків.
- Продовжуючи збивати, тонким струмком влийте гарячий сироп. Якщо є термометр, то перевірте температуру – вона має становити 104 – 106 градусів.
- Після того, як ви влили весь сироп, збийте на максимальній потужності міксера кілька хвилин до легкого загусання. Швидко перекладіть масу в кондитерський мішок із насадкою та відсадіть половинки зефіру на пергамент.
- Залиште за кімнатної температури на кілька годин, а краще на ніч. Після застигання з'єднайте 2 половинки зефіру та обсипте їх сумішшю із цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю. Зберігайте у закритому контейнері до 2 тижнів.