Літній зелений борщ зі шпинатом: ідеальний рецепт в спеку
25 липня 2023, 17:54Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Влітку завжди хочеться чогось особливого, як от зелений борщ. Цей варіант страви сподобається буквально кожному.
Це не такий наваристий варіант, як з червоним борщем, але для жаркого періоду саме те. З легкою кислинкою і освіжаючими травами.
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Подавайте його до столу з пухкими часниковими булочками, сметаною, можна навіть додати відварене яйце.
Рецепт зеленого борщу зі шпинатом
- Час: 2 години
- Порції: 8 – 10
– 4 літри курячого бульйону;
– 5 картоплин;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 150 грамів щавлю;
– 100 грамів шпинату;
– четвертина лимона;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Для початку зваримо бульйон з курятини.
- Далі додаємо нарізаємо кубиком картоплю. Натерту моркву пасеруємо з нарізаною цибулею і часником. Додаємо до картоплі. Варимо 10 хвилин.
- За цей час бланшуємо шпинат зі щавлем. Шпинат добре промиваємо, в ньому багато піску. Відриваємо стовбурці і нарізаємо. Бланшуємо 1 хвилину в окропі з соком лимона. Зливаємо воду і додаємо в наш суп. Варимо ще приблизно 15 хвилин.
- За цей час можна відварити яйця. Обов’язково залити їх холодною водою.
- Солимо, перчимо, можна додати ще трішки соку лимона.
- Можна подавати все окремо: м’ясо, яйця, сметану і зелень.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати абрикосовий пиріг за нашим рецептом.