Це будуть найкращі чебуреки у вашому житті: готуємо за традиційним рецептом
22 січня 2024, 12:22Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Мабуть, чебуреки ніколи не втратять свою популярність. Надважливо правильно приготувати тісто – воно має бути ніжним і хрумтіти водночас.
Найкраще м'ясо для чебуреків – свинина. Вона дуже соковита, що і необхідно для цієї страви.
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Рецепт чебуреків
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти для тіста:
– 450 грамів борошна;
– 250 мілілітрів окропу;
– 1 жовток;
– 5 грамів солі;
– 5 грамів цукру;
– 20 мілілітрів горілки;
– 20 мілілітрів олії.
Начинка:
– 350 грамів свинячого фаршу;
– 150 мілілітрів води;
– 1 цибулина;
– 30 грамів зелені;
– сіль, перець, суха аджика до смаку.
Приготування:
- В окріп додайте олію, горілку, сіль, цукор і половину борошна. Ретельно перемішайте та залишите на 10 хвилин.
- Додайте жовток і решту борошна. Перемішуйте 8 хвилин. Тісто має не липнути до рук. Перекладіть його в пакет і дайте відпочити за кімнатної температури 20 – 30 хвилин.
- Для начинки цибулю подрібніть в блендері до кашоподібного стану. Додайте до фаршу, перемішайте. Додайте спеції, подрібнену зелень, воду та знову перемішайте.
- Тісто поділіть на 10 рівних частин, розкачайте, викладіть начинку та сформуйте чебуреки. Смажте на добре розігрітій олії з обох боків, після чого викладіть на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.