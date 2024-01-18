Улюблена страва Ектора Хіменеса-Браво: готуємо розкішні голубці з цікавим інгредієнтом
18 січня 2024, 10:55Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Відомий кухар Ектор Хіменес-Браво – багаторічний суддя проєкту "МастерШеф". Тому й не дивно, що він має улюблені страви української кухні.
Одна з таких – голубці. Проте, за словами Ектора Хіменеса-Браво, в ресторанах їх рідко смачно готують.
У Канаді, у французьких провінціях, теж є схожа страва, але туди не додають рис, лише м'ясо. А я люблю українські голубці, бо вони мають хороший баланс: трохи рису, трохи м'яса. Але я теж куштував їх у багатьох ресторанах, і там не знають, як їх готувати,
– зазначав раніше кухар.
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Рецепт голубців від Ектора Хіменеса-Браво
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
– 1 пекінська капуста;
– 400 грамів курячого фаршу;
– 200 грамів відвареного рису;
– 200 грамів грибів;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– 50 грамів томатної пасти;
– 100 мілілітрів води;
– сіль, перець до смаку.⠀ ⠀
Приготування:
- Відріжте від капусти нижню частину. Проваріть голівку 2 хвилини.
- Гриби наріжте та обсмажте.
- Змішайте фарш, рис, гриби, сіль та перець.
- Капусту розберіть на листя, відбийте нижню частину. На кожен лист викладіть замішаний фарш та сформуйте голубці.
- Цибулю наріжте, а моркву натріть. Обсмажте овочі, після чого розподіліть їх по дну каструлі, а зверху викладіть голубці.
- Залийте голубці томатною пастою з водою і тушкуйте 15 хвилин.