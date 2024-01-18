Улюблена страва Ектора Хіменеса-Браво: готуємо розкішні голубці з цікавим інгредієнтом

18 січня 2024, 10:55
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Відомий кухар Ектор Хіменес-Браво – багаторічний суддя проєкту "МастерШеф". Тому й не дивно, що він має улюблені страви української кухні.

Одна з таких – голубці. Проте, за словами Ектора Хіменеса-Браво, в ресторанах їх рідко смачно готують.

У Канаді, у французьких провінціях, теж є схожа страва, але туди не додають рис, лише м'ясо. А я люблю українські голубці, бо вони мають хороший баланс: трохи рису, трохи м'яса. Але я теж куштував їх у багатьох ресторанах, і там не знають, як їх готувати,
– зазначав раніше кухар.

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Рецепт голубців від Ектора Хіменеса-Браво

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 пекінська капуста;
– 400 грамів курячого фаршу;
– 200 грамів відвареного рису;
– 200 грамів грибів;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– 50 грамів томатної пасти;
– 100 мілілітрів води;
– сіль, перець до смаку.⠀ ⠀

Приготування:

  1. Відріжте від капусти нижню частину. Проваріть голівку 2 хвилини.
  2. Гриби наріжте та обсмажте.
  3. Змішайте фарш, рис, гриби, сіль та перець.
  4. Капусту розберіть на листя, відбийте нижню частину. На кожен лист викладіть замішаний фарш та сформуйте голубці.
  5. Цибулю наріжте, а моркву натріть. Обсмажте овочі, після чого розподіліть їх по дну каструлі, а зверху викладіть голубці.
  6. Залийте голубці томатною пастою з водою і тушкуйте 15 хвилин.

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Автор: Ольга Котів