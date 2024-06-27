Страва, яка вразить кожного: готуємо розкішні равіолі
27 червня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:harizanfox
Равіолі – класика італійської кухні. Дізнайтеся, як зробити їх смачно та просто.
Такі равіолі вразять будь-кого. Лайм чудово підкреслює смак креветок.
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Равіолі з креветками та лаймом
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
– 300 грамів борошна з твердих сортів пшениці;
– 3 яйця;
– 1 жовток;
– 2 столові ложки води;
– 1 чайна ложка солі.
Начинка:
– 1 пакет креветок;
– 2 жовтки;
– 100 мілілітрів вершків;
– цедра 1 лайма;
– сіль, перець до смаку.
Дивіться, як готувати равіолі з креветками: відео
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для тіста і добре вимісіть приблизно 5 – 8 хвилин. Потім загорніть у харчову плівку і покладіть в холодильник на 30 хвилин.
- Усі інгредієнти для начинки покладіть в блендер і зробіть пюре.
- Розкачайте тісто та розкладіть ложечкою начинку.
- Змастіть краї яєчним жовтком, накрийте ще одним пластом тіста та защепіть навколо начинки
- Далі просто виріжте равіолі та покладіть їх в киплячу воду на 5 хвилин.