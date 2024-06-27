Страва, яка вразить кожного: готуємо розкішні равіолі

27 червня 2024, 16:59
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Джерело:

harizanfox

Равіолі – класика італійської кухні. Дізнайтеся, як зробити їх смачно та просто.

Такі равіолі вразять будь-кого. Лайм чудово підкреслює смак креветок.

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Равіолі з креветками та лаймом

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти для тіста:
– 300 грамів борошна з твердих сортів пшениці;
– 3 яйця;
– 1 жовток;
– 2 столові ложки води;
– 1 чайна ложка солі.
Начинка:
– 1 пакет креветок;
– 2 жовтки;
– 100 мілілітрів вершків;
– цедра 1 лайма;
– сіль, перець до смаку.

Дивіться, як готувати равіолі з креветками: відео

Приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти для тіста і добре вимісіть приблизно 5 – 8 хвилин. Потім загорніть у харчову плівку і покладіть в холодильник на 30 хвилин.
  2. Усі інгредієнти для начинки покладіть в блендер і зробіть пюре.
  3. Розкачайте тісто та розкладіть ложечкою начинку.
  4. Змастіть краї яєчним жовтком, накрийте ще одним пластом тіста та защепіть навколо начинки
  5. Далі просто виріжте равіолі та покладіть їх в киплячу воду на 5 хвилин.

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Автор: Ольга Котів