Так вареники точно не злипнуться і не розваляться: рецепт найкращого заварного тіста
7 лютого 2024, 18:33Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Багато українських родин мають власний рецепт вареників. Однак не всі роблять їх на заварному тісті.
І дарма, адже такі вареники не злипаються і не розвалюються. Щоб переконатися, скористайтеся цим рецептом.
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Вареники з картоплею та грибами
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 200 мілілітрів окропу;
– 3 столові ложки олії;
– 0,5 чайної ложки солі.
Начинка:
– 250 грамів картопляного пюре;
– 80 грамів печериць;
– смажена цибуля.
Приготування:
- До просіяного борошна додайте сіль та олію. Далі влийте окріп і швидко замісіть тісто. Спочатку використовуйте ложку, а потім – руки. Загорніть готове тісто в харчову плівку та залиште на 20 – 30 хвилин.
- Тим часом змішайте інгредієнти для начинки – пюре, подрібнені та обсмажені гриби та цибулю.
- Розкачайте тісто в тонкий пласт та виріжте склянкою кружечки.
- На кожен покладіть по столовій ложці начинки та гарно заліпіть. Викладайте вареники на присипану борошном дошку.
- Орієнтовно 2 літри води посоліть та доведіть до кипіння. Відправте в каструлю вареники та варіть, помішуючи, поки вони не повипливають на поверхню. Через 3 – 5 хвилин вимкніть вогонь.
- Викладіть вареники у глибоку тарілку, полийте олією з підсмаженим салом та подавайте.