Так вареники точно не злипнуться і не розваляться: рецепт найкращого заварного тіста

Багато українських родин мають власний рецепт вареників. Однак не всі роблять їх на заварному тісті.

І дарма, адже такі вареники не злипаються і не розвалюються. Щоб переконатися, скористайтеся цим рецептом.

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Вареники з картоплею та грибами

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 200 мілілітрів окропу;

– 3 столові ложки олії;

– 0,5 чайної ложки солі.

Начинка:

– 250 грамів картопляного пюре;

– 80 грамів печериць;

– смажена цибуля.

Приготування:

До просіяного борошна додайте сіль та олію. Далі влийте окріп і швидко замісіть тісто. Спочатку використовуйте ложку, а потім – руки. Загорніть готове тісто в харчову плівку та залиште на 20 – 30 хвилин. Тим часом змішайте інгредієнти для начинки – пюре, подрібнені та обсмажені гриби та цибулю. Розкачайте тісто в тонкий пласт та виріжте склянкою кружечки. На кожен покладіть по столовій ложці начинки та гарно заліпіть. Викладайте вареники на присипану борошном дошку. Орієнтовно 2 літри води посоліть та доведіть до кипіння. Відправте в каструлю вареники та варіть, помішуючи, поки вони не повипливають на поверхню. Через 3 – 5 хвилин вимкніть вогонь. Викладіть вареники у глибоку тарілку, полийте олією з підсмаженим салом та подавайте.