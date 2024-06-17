Напої стануть холодними дуже швидко: який секретний інгредієнт у цьому допоможе

Лід – дуже поширена опція для охолодження напоїв. Але є ще один інгредієнт, який прискорить процес.

Літо – це пора, коли без холодних напоїв просто не обійтися. Йдеться як про будні, так і дружні посиденьки.

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Очевидно, що найчастішою опцією для охолодження напоїв є холодильник, морозилка та лід. Але варто знати про цікавий спосіб, який може прискорити процес.

Літня насолода / Фото Pixabay

Як можна швидко охолодити напої

Є один кулінарний лайфхак, який ідеально пасуватиме до посиденьок. Усе, що потрібно, це ємність для напоїв, лід та один простий інгредієнт.

Йдеться про звичайну кухонну сіль. Потрібно додати її до ємності з льодом. Завдяки цьому простому способу напої охолонуть швидше.

Для кращого ефекту можна охолодити склянки, в яких будуть подаватися напої.

Однак не забувайте помішувати лід з сіллю кожні кілька хвилин. Ефект буде не миттєвим, але різницю в часі ви точно відчуєте.