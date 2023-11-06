Це легше, ніж ви собі уявляли: як почистити вдома волоський горіх
Джерело:dziendobry
Чистити волоський горіх від шкарлупи може здатися складним завданням. Насправді цей процес можна легко виконати за допомогою кількох простих кроків.
Грецькі горіхи мають універсальне застосування. Це і самостійна закуска, і додаток до великої кількістю страв, зокрема десертів.
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Як легко розколоти волоські горіхи
Горіхи слід опустити в підсолену киплячу воду на 30 хвилин. Їх шкаралупа повинна швидко розм’якшитися. Злийте воду і обережно розкрийте кожен горішок маленьким ножем, помістивши кінчик леза в порожнину між половинками шкаралупи.
Розігрійте на сковороді попередньо замочені і підсушені горіхи. Через кілька хвилин мушлі повинні почати тріскатися.
Як сушити очищені волоські горіхи в духовці
Помістіть волоські горіхи в духовку і залишіть на 15 – 25 хвилин при 50 градусах. Залиште дверцята прочиненими для провітрювання. Після закінчення цього часу дайте горіхам охолонути, а потім перекладіть їх в остаточну упаковку.
Як зберігати очищені волоські горіхи
Для тривалого зберігання відмінно підійде бавовняний, лляний мішок або плетений кошик. Ідеальне місце для зберігання насіння в оболонці – темне, прохолодне і обов'язково сухе місце.Це має знати кожен українець: як приготувати ідеальний борщ.