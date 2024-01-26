Як швидко почистити гранат: 3 найкращі та найпростіші способи

Гранат – смачний та корисний зимовий фрукт. Проте його досить незручно чистити, якщо не знаєш простого способу, як це зробити.

Гранат багатий калієм, магнієм, кальцієм, залізом, натрієм, хромом і марганцем. Вживаючи його регулярно, у вас вийде нормалізувати тиск, зміцнити імунітет і налагодити роботу шлунково-кишкового тракту.

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Найкращі способи почистити гранат

Є безліч способів почистити гранат. Пропонуємо скористатися трьома з них. Ці методи дійсно ефективні та прості.

Зразково-показовий спосіб

Такий спосіб підійде, якщо гранат потрібно почистити красиво. Наприклад, для фруктового букета або до святкового столу.

Візьміть гранат в руки й зріжте з нього шкірку зверху, не зачіпаючи зерна. Зробіть кілька надрізів по всій поверхні зверху до низу, не дорізаючи до кінця. Акуратно розкрийте гранат руками. Видаліть білі перегородки та подавайте.

Радикальний спосіб

Цей метод підійде, якщо гранатові зерна потрібні для салату.

Розріжте гранат навпіл, візьміть одну його частину і тримайте над посудиною шкіркою вгору. Стукайте ложкою або лопаткою по гранату до тих пір, поки всі зерна не опиняться в тарілці. Не варто підіймати гранат занадто високо, щоб бризки не розліталися.

Вологий спосіб

В даному варіанті доведеться використовувати воду. Він займає більше часу, ніж попередні два, але ні бризок, ні плям від соку точно не буде.

Спочатку відріжте шкірку зверху "кришечкою". Зробіть на гранаті кілька надрізів і занурте фрукт в глибоку миску, наповнену водою. Під водою руками дістаньте зерна, а потім пролийте воду через друшляк і відокремте їх від рідини.