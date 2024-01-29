Елементарний лайфхак, який переверне ваше життя: як швидко почистити окуня
29 січня 2024, 20:50Читать новость на русском
Джерело:Media FisherGo
Багато хто не любить чистити рибу, бо це важко та брудно. Однак існують прості лайфхаки, які значно облегшують цей процес.
Скористайтеся цими простими порадами, щоб почистити окуня. З ними все мине швидко і безболісно.
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Як почистити окуня, не знімаючи шкіру
- Закип'ятіть чайник води.
- Викладіть рибу в умивальник та обшпарте її окропом.
- Після цього почніть чистити окуня ножем.
- Луска зніматиметься без проблем, а шкіра залишатиметься на місці.
Чистка окуня разом зі шкірою
Якщо ви не любите шкіру або плануєте готувати лише філе окуня, то вам відмінно підійде цей спосіб.
- Зробіть надрізи по обидва боки від верхнього плавника.
- Вийміть плавник.
- Зніміть шкіру разом з лускою.
- Зробіть поздовжні надрізи уздовж хребта та відділіть філе
Почистити окуня можна навіть сіллю / Фото Media FisherGo
Чистка за допомогою солі
- Добре помийте окуня і залиште трохи просушитися.
- Візьміть велику кухонну сіль і щедро посипте нею рибу.
- Після цього миску з окунем відправте в холодне і темне місце.
- Наступного дня, коли окунь добре просолиться, шкірку можна буде зняти разом з лускою. Для цього треба лише підчепити її ножем.