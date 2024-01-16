Буряк можна готувати швидко: один інгредієнт, який зробить з вас чарівницю
Джерело:Pysznosci
Буряк є прекрасним доповненням до багатьох страв. Хоча може здатися, що їх приготування – це нудне і тривале заняття, один трюк виправить підкоригує ваші уявлення.
Буряк – смачний і цінний овоч, який можна використовувати по-різному. З них можна готувати супи, салати, десерти та багато інших страв. Цей простий прийом скоротить час приготування буряка вдвічі.
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Скільки потрібно варити буряк
Молодий буряк готується швидко, але восени і взимку трохи довше. Це коли буряк зазвичай більший і старший, а значить, йому потрібно більше часу для варіння. Важливо варити буряк цілком, не очищаючи його. Завдяки цьому вони збережуть більше поживних цінностей.
Варіння буряків традиційним способом може зайняти кілька годин. Лише після цього часу буряк стає м’яким і готовим до використання в інших стравах. Цікаво, що є спосіб прискорити процес варіння буряка вдвічі.
Як швидко зварити буряк
Змінити термін приготування буряка здатен один простий інгредієнт – цукор. Також потрібно використати кілька скоринок хліба.Інгредієнти:
– буряк середнього розміру;
– цукор;
– скоринки хліба з грубого помелу;
– дві каструлі;
– дуже холодна вода;
– кубики льоду.
Приготування:
- Підготуйте буряк. Ретельно промийте їх під проточною водою. Найкраще підходить буряк середнього розміру.
- Викладіть буряк в каструлю, додайте скоринку хліба і цукор. Пропорції цукру – 1 столова ложка на 1 кілограм буряка.
- Налийте в каструлю окріп.
- Вода повинна повністю покривати буряк і досягати приблизно 2 сантиметр над його поверхнею.
- Варіть буряк на середньому вогні пів години. Якщо вода почне випаровуватися, долийте її.
- Через 30 хвилин злийте буряк і помістіть його в іншу каструлю з холодною водою та льодом.
- У другій каструлі буряк має постояти 15 хвилин.
- Злийте буряк і очистіть його.